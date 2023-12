Bancada do PT repudia aumento de pedágio em rodovias do sul do RS

A bancada do PT na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul manifestou, através de nota, indignação com a recente autorização da Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) para elevar a tarifa de pedágio nas rodovias BR-116 e BR-392, na região Sul do Estado, em valores que "superam a inflação do período", como escreve o texto.

Jornal do Comércio revelou com exclusividade que as cinco praças de pedágios da Ecosul, concessionária que administra trechos na BR 116 e na BR 392, devem ter reajuste de valor a partir de janeiro de 2024. A tarifa, que já é considerada a mais cara do Rio Grande do Sul, custando R$ 15,20, pode ter um reajuste acumulado e chegar a quase R$ 20 Na semana passada, orevelou com exclusividade queda Ecosul, concessionária que administra trechos na BR 116 e na BR 392,. A tarifa, que já é considerada a mais cara do Rio Grande do Sul, custando R$ 15,20, pode ter um

Os parlamentares consideram inaceitável o aumento de 28% no valor dos pedágios, "o que afeta diretamente os custos da produção, em uma das mais importantes e estratégicas vias de importação/exportação do Brasil com os países do Mercosul", afirma a nota. "A medida é arbitrária e aponta na direção contrária aos esforços do governo do presidente Lula para recuperar a economia e a capacidade de investimento em todas as regiões do País", segue o texto.



A bancada petista destaca também que "além do impacto negativo na economia, o aumento na taxa de pedágio, que já é uma das mais caras do País, vem em momento inoportuno para o RS, depois de um ano em que os gaúchos e gaúchas foram severamente afetados por fenômenos climáticos, que trouxeram inúmeros prejuízos a produção do Estado".



Os deputados ainda criticam a "medida monocrática da ANTT", que "não passou sequer por qualquer avaliação dos serviços prestados há 25 anos pela concessionária Ecosul, responsável pelo pedagiamento das referidas rodovias federais e que segundo a percepção dos seus usuários são defasados e caros". Afirmam que a empresa "sequer realiza obras nas rodovias, que têm ficado a cargo do Governo Federal".



A bancada do PT na Assembleia se diz "sensível e ao lado das lideranças empresariais, comunitárias e políticas da região e vai buscar, já no início de janeiro, uma agenda com o ministro dos Transportes em Brasília, para encaminhar outra solução para aumento inoportuno das tarifas".