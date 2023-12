Governo gaúcho destinará R$ 14,4 milhões à assistência social de 102 municípios

O governo do Rio Grande do Sul anunciou, na manhã desta sexta-feira (22), mais uma etapa do projeto Avançar, programa de investimentos do Executivo gaúcho, desta vez na área da assistência social. Serão repassados R$ 14,4 milhões para o Sistema Único de Assistência Social (Suas) do Estado para investimentos em obras, equipamentos e materiais permanentes. No total, com contrapartidas dos municípios, o empenhado na área deve atingir R$ 19,3 milhões.



Mais de 100 municípios devem ser beneficiados através de 109 centros de referência. O governador Eduardo Leite (PSDB) e o secretário da Assistência Social Beto Fantinel (MDB) assinaram dois editais que destinam recursos aos municípios.

O edital 03/2023 destinará R$ 12,07 milhões para a qualificação dos equipamentos municipais da

Assistência Social (Cras, Creas e Centros POP), através de obras, reformas, ampliação, manutenção dos espaços físicos e aquisição de equipamentos e material permanente.



Serão firmados convênios com 55 municípios no valor de R$ 219,5 mil, em média, a cada cidade. A contrapartidas dos 55 municípios contemplados deve somar R$ 4,23 milhões. No total, o edital deve resultar em investimentos de R$ 16,3 milhões.

Já o edital 04/2023 destinará R$ 2,34 milhões também para qualificação de equipamentos e aquisição de material permamnte. Serão firmados 54 convênios com municípios, que devem despender, somados, R$ 663,9 mil em contrapartidas. No total, o investimento de Estado + municípios será de R$ 3 milhões.



“Depois de atravessar uma crise, com dificuldades financeiras e atraso de salários, temos capacidade de fazer investimentos em uma área sempre tão negligenciada, esquecida, alvo inclusive de preconceito no nosso Estado. Se confunde com assistencialismo, como se mantivesse a dependência do governo. É o contrário, estamos falando justamente do governo cumprir seu papel de alavanca para que as pessoas possam ter sua autonomia”, disse Leite, durante o anúncio, realizado em ato no Palácio Piratini.



“As pessoas precisam que o Poder Público pegue na mão, oriente para que as pessoas possam se emancipar. É importante termos essas estruturas para que a gente possa promover igualdade de oportunidade e corrigir as desigualdades”, discursou o governador.

Confira os municípios beneficiados

Edital 03/2023 (R$ 12,07 milhões):

1. Agudo

2. Alegria

3. Alvorada

4. Barra do Guarita

5. Bento Gonçalves

6. Cacique Doble

7. Campo Novo

8. Canoas

9. Capão da Canoa

10.Capitão

11.Caraá

12.Casca

13.Cerro Grande

14.Constantina

15.Cruzeiro do Sul

16. David Canabarro

17. Doutor Ricardo

18. Engenho Velho

19. Entre Rios do Sul

20. Esteio

21. Estrela

22. Estrela Velha

23. Flores da Cunha

24. Gentil

25. Guarani das Missões

26. Ibirapuitã

27. Inhacorá

28. Itacurubi

29. Itati

30. Ivoti

31. Júlio de Castilhos

32. Lagoa dos Três Cantos

33. Morro Redondo

34. Muliterno

35. Salvador das Missões

36. São João da Urtiga

37. São José do Norte

38. São José do Sul

39. Sapiranga

40. Seberi

41. Sede Nova

42. Sério

43. Tapejara

44. Tapes

45. Taquara

Edital 04/2023 (R$ 2,34 milhões):

1. Água Santa

2. Almirante Tamandaré do Sul

3. Alto Alegre

4. Alvorada

5. Aratiba

6. Balneário Pinhal

7. Brochier

8. Camaquã

9. Camargo

10.Candelária

11. Capela de Santana

12.Cerrito

13.Chiapetta

14.Coqueiro Baixo

15.Dom Feliciano

16. Erechim

17. Esteio

18. Estrela

19. Faxinal do Soturno

20. Giruá

21. Gramado dos Loureiros

22. Herval

23. Itatiba do Sul

24. Mata

25. Mato Castelhano

26. Monte Alegre dos Campos

27. Mormaço

28. Morrinhos do Sul

29. Não-Me-Toque

30. Nicolau Vergueiro

31. Nonoai

32. Nova Esperança do Sul

33. Palmeira das Missões

34. Parobé

35. Passo do Sobrado

36. Porto Vera Cruz

37. Presidente Lucena

38. Rio dos Índios

39. Rolador

40. Salto do Jacuí

41. Sananduva

42. São Francisco de Paula

43. São João do Polêsine

44. São José das Missões

45. São Nicolau

46.São Pedro das Missões

47.Sapiranga

48.Tapera

49.Taquara

50.Taquaruçu do Sul

51.Teutônia

52.Três de Maio

53.Viamão

54.Victor Graeff