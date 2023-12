Orçamento recompõe R$ 10 bilhões para o PAC

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) decidiu nesta quinta-feira votar dois projetos de lei do Congresso Nacional antes de entrar no debate do Orçamento de 2024. Os PLNs abrem crédito extraordinário ainda no Orçamento de 2023 para realocar recursos.

A expectativa era que o Orçamento fosse votado no plenário do Congresso ainda nesta quinta. O relator, deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP), recompôs em torno de R$ 10 bilhões os recursos destinados ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), principal vitrine do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na prática, o programa terá um corte de cerca de R$ 7 bilhões comparado ao que foi proposto inicialmente pelo governo.

O relator também definiu que o fundo eleitoral para financiar as campanhas municipais no ano que vem terá um valor de R$ 4,9 bilhões, apesar da resistência por parte de senadores em perder recursos das emendas de bancadas. Isso porque Motta retirou R$ 4 bilhões das emendas de bancada estadual para incrementar o valor do chamado fundão. A proposta do governo previa inicialmente R$ 939,3 milhões para bancar as disputas a prefeito e vereador no ano que vem.

Mais cedo, a CMO aprovou crédito especial de R$ 573 milhões (PLN 38/23) para capitalização do Banco do Nordeste do Brasil. O governo justificou o pedido, tendo em vista a atuação do banco no desenvolvimento da Região Nordeste e seu papel para as políticas públicas por meio da operacionalização do Fundo Constitucional do Nordeste.

Uma parte menor do crédito será usada para que as bancadas parlamentares de Roraima, Acre, Goiás e Rio Grande do Sul possam alterar suas emendas ao Orçamento de 2023, deslocando recursos para os Ministérios da Justiça, da Defesa, das Cidades e de Portos e Aeroportos.

Também foi aprovado crédito suplementar de R$ 10,9 milhões (PLN 31/23) para obras da Polícia Rodoviária Federal. Até o fechamento desta edição o Orçamento não havia entrado em discussão no plenário.