Associação sindical aprova estado de greve na Ufrgs, Ufcspa e IFRS

Assembleia-geral realizada pela Associação do Sindicato dos Técnico-administrativos da Ufrgs, Ufcspa e IFRS (Assufrgs) aprovou que as categorias entrem em estado de greve por conta do não reajuste de salários por parte do governo federal, segundo afirmou a associação em nota. A mobilização em estado de greve visa reposição salarial e aperfeiçoamento da carreira.

O estado de greve da categoria dos técnicos das universidades foi aprovado na plenária nacional da Fasubra Sindical, nos últimos dias 9 e 10 de dezembro, em Brasília. Cabia aos sindicatos locais referendarem a decisão tomada nacionalmente. O estado de greve funciona como uma espécie de "aviso" aos reitores e ao governo de que a categoria está prestes a entrar em greve, faltando apenas uma aprovação futura em nova assembleia geral.

Na 6ª rodada da Mesa Nacional de Negociação Permanente, entre o governo federal e os servidores públicos federais, ocorrida na capital do país na segunda-feira (18), o governo apresentou uma proposta para o próximo ano: elevar o auxílio-alimentação de R$ 658 para R$ 1 mil; a contrapartida dos planos de saúde de R$ 144 para R$ 215; e o reajuste do auxílio-creche de R$ 321 para R$ 484,90. Os valores passariam a valer a partir de maio de 2024. O governo indicou ainda a possibilidade de 9% de reajuste, dividido em duas parcelas de 4,5%, em 2025 e 2026, mas sem garantias, conforme a possibilidade orçamentária futura.

A proposta, entretanto, ainda não foi formalizada em ofício. Sindicatos de diferentes universidades e institutos federais do País estão realizando assembleias nesta semana para tirar a sua posição sobre o retorno do governo. A decisão das assembleias locais será repassada à federação (Fasubra), para que junto a demais entidades sindicais de outras categorias do funcionalismo, decidam ou não aceitar a proposta, assim que formalizada.

Entre os encaminhamentos da Assembleia, está a aprovação do estado de greve dos técnico-administrativos em educação das instituições de ensino; mobilização em favor do reajuste no salário básico, além da isonomia nos benefícios com os servidores dos demais poderes; e continuidade de negociação com o governo Lula.

Segundo a associação, "ao propor apenas reajuste nos auxílios, o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está rifando os aposentados e pensionistas da categoria", conforme disse anota. A mesa do Assembleia foi composta pelos coordenadores do sindicato, Tamyres Filgueira, Maristela Piedade e Ricardo Souza.

"A proposta está muito aquém do que pedimos. Ela não equipara nossos auxílios com os outros poderes. Não favorece aposentados. Traz nada de avanço no salário base. Então não contempla nenhuma das nossas reivindicações. Foi falado que não há valor suficiente para alterar a carreira. O ano vai iniciar com nosso salário defasado e nossa carreira, que completou 18 anos desde a sua criação, estagnada" ressaltou Maristela Piedade.

Tamyres Filgueira concorda. "A gente não está pedindo nenhum favor para o governo. Valorizar os serviços públicos precisa ser uma prática, não só um discurso. Nós, os servidores, estamos na ponta, prestando serviço para a população, em especial mais pobre desse País. Essa proposta que o governo apresentou é um desrespeito", criticou.