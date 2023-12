Governo federal deposita nesta quinta R$ 320 milhões para recomposição do FPM e FPE

O governo federal deve depositar, ainda nesta quinta-feira (30), R$ 320 milhões para recomposição dos Fundos de Participação dos Municípios (FPM) e dos Estados (FPE). A recomposição é referente às perdas ocorridas entre julho e setembro.



No total, será transferido o montante de R$ 280,29 milhões ao FPM e R$ 40,03 milhões ao FPE. O depósito será feito ao governo do Estado, que terá a responsabilidade de repassar os recursos aos municípios.

“É um compromisso do governo Lula que nenhum municípios receberia menos recursos do FPM do que recebeu no ano passado, mesmo com todas as crises, todas dificuldades. Esse recurso está sendo depositado hoje (quinta)”, afirmou o ministro da Secretaria da Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta (PT-RS), que esteve em agenda no Rio Grande do Sul para verificar a situação dos municípios gaúchos atingidos por enchentes e anunciar repasses extras do governo federal.