Eleições no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ocorrem na próxima segunda-feira

As eleições para os cargos diretivos do Tribunal de Justiça (TJ) do Rio Grande do Sul e vagas elegíveis do Órgão Especial no biênio 2024/2025 serão realizadas na próxima segunda-feira. O processo eleitoral envolvendo a escolha da presidência, vice-presidência, corregedor-geral e integrantes do Órgão Especial para o referido período será realizada em sessão do Tribunal Pleno, com início às 9h45min, horário a partir do qual os desembargadores deverão estar conectados em videoconferência.

Todas as votações serão virtuais e realizadas pelo Sistema SVO, desenvolvido pelo TJ, com acesso por login e senha ao portal do Tribunal de Justiça, que garante o sigilo dos votos e a rápida apuração dos resultados, sendo vedada, até o encerramento da votação, a divulgação do nome dos eleitores que exerceram, ou não, o voto.

A votação virtual para o cargo de presidente começará às 10h e tem o seu encerramento marcado para as 15h. A eleição para o Órgão Especial ocorrerá logo após a proclamação dos resultados da eleição para os cargos diretivos. Em ambos os pleitos, tão logo seja finalizada a votação virtual, será proclamado o resultado da eleição no Plenário Ministro Pedro Soares Muñoz. A solenidade poderá ser acompanhada por videoconferência pelos demais Desembargadores e também será transmitida no canal do Tribunal de Justiça, no Youtube.