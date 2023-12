Postos que venderem combustível adulterado terão alvará suspenso

A Câmara aprovou o projeto de lei (PL) que estabelece a cassação do alvará de localização e funcionamento dos postos de combustíveis que adquirirem, distribuírem, transportarem, estocarem ou revenderem combustíveis ou derivados adulterados. Casos os produtos não estejam em conformidade com as especificações estabelecidas pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), o comércio deverá perder a documentação.

• LEIA MAIS: Presidente da Câmara de Porto Alegre vê de forma negativa lei redigida pelo ChatGPT

Proposto pelo vereador Airto Ferronato (PSB) e almeja criar condições ao município de Porto Alegre para acelerar a investigação e a punição no âmbito local, criando condições favoráveis de proteção aos consumidores e ao meio ambiente. “Embora combatida, a prática de adulteração de combustíveis é comum no Brasil, prejudicando o consumidor ao causar danos ao motor do veículo e aumento de emissão de poluentes. Além disso, a prática acaba por sonegar impostos”, comentou Ferronato.

Conforme o projeto, a adulteração inclui ombustíveis e derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico, hidrato carburante e demais combustíveis líquidos carburantes. A lei também coloca o delito como infração grave e a comprovação do crime deverá ser realizada por meio de laudo da ANP ou de entidade credenciada ou com ela conveniada para elaboração de exames ou análises de padrão de qualidade de combustíveis automotores.