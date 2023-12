Ex-vereador Mário Manfro é homenageado na Câmara de Porto Alegre

O ex-vereador Mário Manfro (Podemos, ex-PSDB e ex-PTB) recebeu em mãos uma moção de solidariedade na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A entrega ocorreu na sessão ordinária desta quarta-feira (29) por meio de uma proposta do vereador Claudio Janta (SD) com a justificativa de que à “denuncia infundada feita contra ele (Manfro) de recebimento de propina e posterior comprovação do contrário na Justiça”. O caso mencionado é de 2016 e gerou, na época, uma investigação por parte do Legislativo.

Manfro havia sido eleito pelo PSDB no mandato em questão. Faltando 15 dias para a nova eleição, o vereador foi acusado de organizar um esquema de rachadinha e sofreu busca e apreensão, envolvendo o gabinete parlamentar, o consultório médico e duas residências dele. O parlamentar foi acusado pelo vereador Ramiro Rosário (PSDB), suplente direto da vaga pela sigla, de pedir R$ 300,00 do pagamento dos assessores do PSDB. Com a imagem deteriorado após a denúncia, Manfro alcançou apenas 3,9 mil votos na eleição e ficou na terceira suplência do PTB. Somente em agosto de 2018 o Ministério Público pediu o arquivamento da denúncia por falta de provas.

O vereador Janta comentou sobre a acusação e o momento em que ocorreu: “se mancha, se destrói a reputação de uma pessoa 15 dias antes de uma eleição, essa pessoa perde seu pleito por algo infundado. É muito importante que essa casa reconheça essa injustiça”. Grande parte dos parlamentares presentes participou da entrega, o que não incluiu o vereador Ramiro, que não estava no plenário durante toda cerimônia.