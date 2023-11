Seminário destaca avanços nos 35 anos da Constituição

Festejar 35 anos da Constituição Federal brasileira pode parecer pouco se comparado a outros países. Para o Brasil, no entanto, é motivo de orgulho, uma vez que trata-se do período mais longevo entre as sete Constituições, desde o Império, na visão da professora da Fundação Getulio Vargas Maria Tereza Sadek. Ela palestrou ontem à tarde, a convite do Instituto Cidadania Cabanellos, no seminário "Os 35 anos da Constituição Cidadã", com espaço no Instituto Ling.

Doutora em Ciência Política pela USP e pós-doutorado pelas universidades da Califórnia e de Londres, Maria Tereza apresentou dados sobre as maiores democracias do planeta e aquelas com os índices mais preocupantes. "Tivemos 20 anos de regime militar e fortes instabilidades durante estas pouco mais de três décadas. Nossa Constituição é muito resiliente. Ela resistiu", analisou.

A professora apresentou pesquisa do jornal inglês The Economist, que dividiu, por escore, países com Democracia Plena, Falha e Híbrida ou Autoritários. Em 51º lugar, com nota média 6,78, o Brasil foi indicado como tendo uma Democracia Falha. Nossa melhor avaliação se deu nos quesitos "processo eleitoral e pluralismo", com nota 9,58, e "liberdades civis", com 7,65.

Um itens que puxou a média para baixo foi "cultura política", em função da característica do brasileiro de colocar as diferenças políticas em patamar de adversidade e até de duelo.

A democracia admite graus, sustentou a professora. Exemplo de evolução foi quando se permitiu voto às mulheres. Por outro lado, também há o risco de retroagir. "A grande mensagem que a Constituição de 1988 nos deixou é que a democracia não é dada, ela se dá pela luta diária pelo Estado Democrático de Direito."

O seminário teve segmento com painel do presidente da Associação Nacional dos Jornais (ANJ), Marcelo Rech, que sustentou a importância da liberdade de imprensa como um bem da sociedade. Lembrou da tentativa do governo, no início da pandemia, de ocultar os dados sobre a Covid-19, o que fez surgir um comitê de imprensa para a apuração.

O jornalista falou também da confusão que se faz entre a atividade jornalística e as redes sociais, lembrando do fato que aconteceu em Rondônia, recentemente. O Tribunal Regional Eleitoral daquele estado teve que se manifestar publicamente para alertar sobre o golpe via Whatsapp. Circulou a informação falsa de que haveria dois dias diferentes para a eleição, sendo o primeiro apenas para os eleitores de determinado candidato.

De acordo com Rech, a sociedade pode estar se encaminhando para o que ele chama de "apocalipse informacional". A decisão de acompanhar este movimento ou se posicionar pela verdade, disse, deve ser da sociedade.

A solução passaria por algumas medidas, como a regulação das Big Techs, a revogação do artigo do Marco Civil da Internet que descarta a responsabilidade das plataformas por veicular informações falsas e a revitalização do jornalismo profissional.

Sócio-fundador do Escritório Cabanello Advogados, Luiz Henrique Schuh ressaltou a que a Constituição Federal de 1988 - a Carta Magna do País - moldou o Brasil contemporâneo. "Nosso desafio é mantê-la como bússola. Os problemas sociais não são poucos, mas temos a intransferível responsabilidade de honrar esse legado", apontou.

O seminário também teve a participação de professores de Direito da Pucrs e foi finalizado com uma conferência do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres Britto.