Câmara e Prefeitura de Porto Alegre assinam termos de cooperação

O prefeito Sebastião Melo (MDB) compareceu à Câmara Municipal de Porto Alegre durante a sessão plenária desta segunda-feira (21). O objetivo da visita era a assinatura de dois termos que visam ampliar a cooperação e o trabalho entre Executivo e Legislativo. O primeiro trata do Acordo de Cooperação Técnica visando à integração do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) dos dois poderes, através da ativação da funcionalidade SEI Federação. O segundo foi o Termo Aditivo de Cessão de Uso do terreno localizado ao fundo do prédio sede da Cãmara, que é uma propriedade do município de Porto Alegre.

Os vereadores de oposição e independentes consideraram o momento pouco propício para a construção do anexo, visto que as enchentes e chuvas em grandes volumes tem apontado alguns pontos a serem melhoradas na infraestrutura da capital. O vereador Tiago Albrecht (Novo) indicou não compreender a necessidade da expansão, principalmente em virtude da redução de uma vaga para vereador na próxima eleição.



O presidente da Câmara, Hamilton Sossmeier (PTB), enalteceu a melhoria na comunicação entre as esferas de poder da capital dos gaúchos. "Através da integração dos nossos sistemas poderemos garantir maior segurança aos dados, dar celeridade aos processos comuns e gerar economia de gastos com papel e impressões, por exemplo".

A passagem de Melo pela Câmara foi breve. O prefeito justificou que estaria visitando as regiões mais afetadas pela chuva na sequência da cerimônia.