Após suspeita de fraudes, Justiça afasta vice-prefeito de Santa Cruz do Sul e outras autoridades

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) afastou nesta terça-feira (14) o vice-prefeito de Santa Cruz do Sul Elstor Desbessel (PP), quatro secretários, três diretores municipais e o vereador Henrique Hermany (PP), filho da atual prefeita Helena Hermany.

A determinação do afastamento foi feita pelo juiz Orlando Faccini Neto, titular da 1ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, e vale por um prazo de 180 dias.

A medida foi solicitada pelo Ministério Público Estadual, que investiga a suspeita de fraudes que teria causado prejuízos de mais de R$ 47 milhões aos cofres públicos do município do Vale do Rio Pardo. Segundo as investigações, os suspeitos - políticos e empresários da cidade - teriam praticado os delitos de organização criminosa, peculato, corrupção ativa e passiva, concussão, fraudes a licitações e lavagem de dinheiro.



De acordo com a determinação do juiz, as autoridades afastadas não poderão acessar as dependências da Prefeitura e secretarias, da Procuradoria-Geral do Município e da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul. A decisão também afeta uma servidora de municípios vizinhos que é funcionária de uma das empresas investigadas.



Também se ordenou a suspensão de atividade econômica com proibição liminar da participação em licitações e assinatura de contratos com entidades e órgãos do poder público de seis empresas investigadas.



O juiz negou o pedido de prisão preventiva de um empresário e de quatro subordinados investigados, impondo a eles medida cautelar de fiança. O valor fixado para o dono das empresas foi de R$ 990 mil, e de R$ 99 mil para cada um dos funcionários, no prazo de 72 horas contadas a partir da intimação.



O TJ-RS informou também que, em outros expedientes que apuram o caso, foi deferido o bloqueio de bens e valores, a quebra de sigilo bancário e fiscal de investigados, bem como mandados de busca e apreensão, inclusive em órgãos da Prefeitura Municipal, que foram cumpridos na manhã desta terça (14). Os expedientes tramitam em segredo de justiça