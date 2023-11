Instituto Cidadania Cabanellos realiza dois seminários em novembro

Representantes do Instituto Cidadania Cabanellos estiveram na redação do Jornal do Comércio, na manhã desta terça-feira (14), para entregar convites de dois seminários ao presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero. Ambos os eventos ocorrem presencialmente no Instituto Ling, em Porto Alegre, e serão transmitidas pelo YouTube.

De acordo com o presidente da instituição, Luiz Henrique Cabanellos Schuh, a primeira agenda trata dos 35 anos da Constituição Cidadã, no dia 21 de novembro, que terá a presença do professor e coordenador do PPGD em Direito na PUCRS, Ingo Wolfgang Sarlet; do professor e desembargador do Tribunal de Justiça do RS, Jayme Weingartner Neto; do jornalista e presidente da Associação Nacional de Jornais, Marcelo Rech; e da professora doutora em Ciências Políticas, Maria Tereza Sadek.

“Nunca tivemos um período tão longo de democracia ininterrupta, por isso o debate é importante”, destaca Schuh.

O 2º Seminário Trabalhista será realizado em 28 de novembro, e contará com a participação de três ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST): Alexandre de Souza Agra Belmonte, Hugo Carlos Scheuermann e Evandro Valadão. O painel também será composto pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, desembargador Francisco Rossal de Araújo.