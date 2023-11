Lula vai receber brasileiros que estavam na Faixa de Gaza

O presidente Lula (PT) vai receber em Brasília o grupo de 32 brasileiros e parentes palestinos que estavam na Faixa de Gaza.

A previsão da FAB (Força Aérea Brasileira) é de que eles cheguem em Brasília às 23h30. Eles embarcaram nesta segunda-feira (13) no avião presidencial, que estava havia um mês no Cairo esperando a autorização de saída dos brasileiros de Gaza. O voo fará três paradas técnicas: em Roma, na Itália; em Las Palmas, na Espanha; e na Base Aérea do Recife, já no Brasil.



O governo federal já tem uma operação de acolhimento pronta para o grupo, com atendimento médico e psicológico e regularização de documentos, segundo a Agência Brasil. Os repatriados receberão apoio psicológico, cuidados médicos e imunização e terão um período de repouso em Brasília, em alojamento da FAB, antes de se deslocarem para outras cidades no Brasil. O governo está em contato com as famílias das pessoas que chegarão nesta segunda. Nos casos de não haver parentes, serão buscadas lideranças da comunidade palestina no país. Também haverá abrigos a disposição.



O governo ainda não trabalha com uma segunda lista oficial para resgatar brasileiros de Gaza. O embaixador falou nesta segunda-feira (13) que outras pessoas manifestaram interesse em sair do território, mas não confirmaram.