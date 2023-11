Porto Alegre é sede do 1º Encontro de Câmaras Municipais do RS

A abertura do 1º Encontro de Câmaras Municipais do RS ocorreu na manhã desta quinta-feira (9), promovido pela Câmara Municipal de Porto Alegre. O ato de abertura foi realizado no Plenário Otávio Rocha e contou com uma fala do presidente do Legislativo, vereador Hamilton Sossmeier (PTB), da presidente da Escola do Legislativo Julieta Battistioli, vereadora Lourdes Sprenger (MDB), e com a presença da vereadora Comandante Nádia (PP). O encontro se encerrou nesta sexta (10) e buscou debater soluções comuns, com a apresentação de inovações tecnológicas e novas técnicas administrativas.

Sossmeier deu destaque à importância do papel dos parlamentares na sociedade: "Costumo dizer que o vereador é a ponta mais próxima do poder público com a população, o elo mais direto de interlocução do representante com o representado. Por essa razão é que tratar do Legislativo é tão importante, porque é justamente aqui e nas câmaras de cada um de vocês que se debate o futuro das nossas cidades".



A abertura do evento contou com a presença dos presidentes das câmaras municipais de Caxias do Sul (Ricardo Zanchin), Gravataí (Alison Jonas da Silva), Santa Maria (Givago Bitencourt Ribeiro), Arroio dos Ratos (Dilson de Morais Lemos), Vicente Dutra (Vilson Steffen) e Pantano Grande (Thomas Raab Meglin), e dos vice-presidentes dos Legislativos de Canoas (Gilson Oliveira), Capão do Leão (Fernanda Ribeiro Lopes) e Nova Santa Rita (Debora Fabiane Oliveira da Silva), além de vereadores de diversos outros municípios do Estado.



Após a abertura, os participantes foram conduzidos até o Plenário Ana Terra, onde iniciaram as palestras do encontro. Entre os temas abordados nos painéis, a Nova Lei de Licitações, o processo legislativo, planejamento estratégico, transparência, plano de sustentabilidade, os desafios da comunicação pública e as funções da Ouvidoria, da Escola do Legislativo, da Procuradoria da Mulher e do Memorial.