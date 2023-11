Republicanos articula estratégia conservadora para 2024

Em um cenário político cada vez mais polarizado, o Partido Republicanos tem unido forças e busca consolidar sua presença nas eleições de 2024, com a liderança da senadora Damares Alves, do Distrito Federal, que articula uma estratégia conservadora para as eleições de 2024.

Conquistar mais espaços

A ex-ministra e senadora pelo Distrito Federal, Damares Alves, uma das figuras proeminentes da direita, em evento realizado para mais de 500 mulheres em Porto Alegre, no último final de semana, declarou que o movimento conservador já é forte no País, mas que busca expandir cada vez mais. "Na próxima eleição, vão querer nos dividir, direita contra direita, mas vamos trabalhar e conquistar mais espaços pelo Brasil", afirmou.

Novo posicionamento

O partido tem o objetivo de formar uma direita menos discursiva para as eleições de 2024 e acredita que o maior desafio do campo conservador será apresentar um novo posicionamento, que ela denominou como a "direita de proposta e de entrega."

Assumir posição

A coordenadora das mulheres republicanas do Sul, deputada federal Franciane Bayer, foi anfitriã do 1° Encontro de Mulheres Republicanas da região. Ela destacou que o partido acredita na força das mulheres na política. "Essa campanha é muito importante, e o que estamos falando é de assumir posição. Nós estamos aqui para construir e para fazer uma política de resultados, de propostas e de entregas", enfatizou.

Comercialização do fumo

O deputado federal gaúcho Marcelo Moraes (PL, foto) vai participar, no Canadá, no período de 20 a 25 de novembro, da Convenção Quadro, promovida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que tem por iniciativa diminuir o número de fumantes. O parlamentar afirma que "o grande problema, ao longo dos anos, é que essa convenção não só tratou de alternativas e de campanhas e ações para tentar diminuir o número de fumantes, mas também começou a trazer medidas que interferem na comercialização e na industrialização do fumo e também na questão dos produtores".

Empregos gerados

O que nos preocupa, aponta Marcelo Moraes, "é que nós temos hoje no Rio Grande do Sul ao redor de 70 mil famílias produzindo, e no Brasil, ao todo, 140 mil famílias que produzem fumo na lavoura. Com isso, temos aproximadamente 40 mil empregos gerados diretamente da indústria, sem falar dos empregos gerados indiretamente".