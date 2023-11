Julgamento de prefeito e vice de Bagé é adiado

Após ser desengavetado, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) retomou o processo que julga a coligação Bagé, orgulho do Brasil, composto por REP, PP, PTB, CIDADANIA, DEM, PV, PSDB, PL e MDB por uso abusivo do poder público. A denúncia foi motivada pela participação de Luciano Hang, dono da rede de Lojas Havan, em um live eleitoral do candidato a prefeito da coligação no pleito de 2020, Divaldo Lara (PTB), que saiu vencedor da eleição para realizar o segundo mandato. O julgamento iniciou nesta terça-feira (7) de forma híbrida, mas houveram diversos pedidos de vista, acatadas pela presidência da sessão.

O relator do caso, o desembargador Caetano Cuervo Lo Pumo, votou contra a cassação do executivo bageense. O pedido de vista foi apenas para uma sessão, ou seja, os votos devem ocorrer na próxima sessão do TRE, nesta quinta-feira (9).



• LEIA TAMBÉM: Luciana Luso de Carvalho é reconduzida à presidência da Agergs

A transmissão que originou a denúncia ocorreu no dia 11 de novembro de 2020, na última semana antes do pleito municipal. O processo pode cassar também o vice-prefeito, Mario Mena Kalil (PTB). De acordo com os requerentes, o empresário havia viajado até Bagé para finalizar as negociações para abrir uma filial da loja na cidade, mas o projeto nunca saiu do papel. Na live eleitoral, Luciano Hang teria indicado que não seguiria com a implantação da loja caso Lara não saísse vencedor ou se Luiz Fernando Mainardi (PT), deputado estadual eleito em 2022 e candidato opositor na ocasião, ganhasse a eleição. Hang também teria pedido votos para Divaldo Lara.

O dono da rede Havan teve os direitos políticos suspensos em 2020, através de uma disputa judicial semelhante em Brusque (SC), que também teve a chapa cassada e ficando inelegíveis por oito anos.

Prefeitura de Bagé tem lidado com outras polêmicas

Flavius D'ajulia, vereador e presidente do PT no município, relatou que 10,8 mil cestas adquiridas, 8.941 estavam estocadas em um armazém pela gestão do prefeito Divaldo Lara.



Veja abaixo o vídeo divulgado e repercutido por parlamentares petistas nas redes sociais.

PREFEITURA ESTÁ ESTOCANDO MAIS DE 8 MIL CESTAS BÁSICAS HÁ MESES!

É muito grave o que vimos hoje! Lembra das 10.800 cestas básicas enviadas pelo Governo Federal, na época da estiagem? Dessas, 8.491 estão ESTOCADAS HÁ MESES em um galpão na nossa cidade. pic.twitter.com/fHn4tLsDfg — Lelinho (@LelinhoLopes) October 31, 2023 Por meio de nota, a prefeitura afirma que recebeu recursos para a compra das cestas, destinadas aos moradores da zona rural, em agosto, ficando a Defesa Civil responsável pela entrega, que teria feito a distribuição de 4 mil unidades, obedecendo cronograma. O Ministério Público Federal recebeu uma denúncia feita pela bancada dos vereadores do PT de Bagé acusando a prefeitura de retenção de cestas básicas, adquiridas com recursos do governo federal para conter alguns danos causados pela estiagem na região., vereador e presidente do PT no município, relatou que, 8.941 estavam estocadas em um armazém pela gestão do prefeito Divaldo Lara.Por meio de nota, a prefeitura afirma que recebeu recursos para a compra das cestas, destinadas aos moradores da zona rural, em agosto, ficando a Defesa Civil responsável pela entrega, que teria feito a distribuição de 4 mil unidades, obedecendo cronograma.

A justificativa é de que as equipes da Defesa Civil foram divididas, após a chuva de granizo que danificou 14 mil moradias, em dois períodos, um para entrega de telhas e outro para a distribuição das cestas.

Confira a nota

Em Agosto deste ano, a Defesa Civil recebeu recursos para aquisição de 10.800 cestas básicas, devido ao decreto de emergência, ainda referente à estiagem.



Estas cestas são destinadas à Zona Rural e a Defesa Civil, desde então, vem entregando os alimentos, com a entrega já realizada de mais de 4000 unidades, obedecendo o cronograma previsto.



Tão logo ocorrida a chuva de granizo, que danificou mais de 14 mil residências, a mesma equipe que realiza a entrega das telhas vem trabalhando em dobro, concentrada em consertar a casa dos bageenses, mas também atenta aos prazos para a continuidade de entrega das cestas básicas.



Logo após a chuva que destruiu as casas dos bageenses, dividimos as equipes da Defesa Civil, de voluntários e do Governo Municipal em dois períodos, um para entrega de telhas e outro para a entrega de cestas básicas, que ocorre ao final do expediente, à tardinha. E assim continuará, nos próximos dias, normalmente, como já vinha sendo realizado.



O vídeo e denúncia realizada pelos vereadores de oposição, não passa de mais uma falsa notícia, como tantas outras, intencionando apenas prender atenção nas redes sociais, ao invés de colaborarem na ajuda de nossas equipes que já carregaram e entregaram mais de 100 mil telhas para os bajeenses em 34 dias de trabalho