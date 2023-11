Operações do MP apuram fraudes em licitações públicas em prefeituras gaúchas

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) realiza na manhã desta terça-feira (7) duas operações para investigar irregularidades em licitações públicas em prefeituras. A ação envolve o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (GAECO/MPRS) e da Procuradoria da Função Penal Originária (PFPO) e visa desarticular ações de envolvidos em fraudes em processos licitatórios.





Em Florianópolis, agentes do GAECO do MP gaúcho e de Santa Catarina cumpriram mandados de busca e apreensão em uma empresa que fornece softwares de gestão pública para prefeituras gaúchas. Ao todo, a operação Cartas Marcadas cumpriu 28 mandados de busca em sete cidades do Rio Grande do Sul e quatro em Santa Catarina, onde foram cumpridos mandados em casas de luxo e em um hangar na Grande Florianópolis.



No Rio Grande do Sul, houve o cumprimento de mandados nas prefeituras de Candelária, Sapiranga, Santana do Livramento e em Bento Gonçalves. São investigadas pessoas ligadas à empresa e servidores municipais. Ao menos R$ 2,8 milhões dos suspeitos foram bloqueados.



De acordo com a investigação, a empresa é suspeita de fornecer às prefeituras um pacote completo de documentos que direcionava a licitação para a aquisição do software. Segundo o coordenador do GAECO/MPRS, promotor de Justiça André Dal Molin, foram apreendidos notebooks, tablets, computadores, celulares e documentos, principalmente modelos de editais, orçamentos, entre outros.



Entre os alvos da operação estão um servidor que atua com informática em Candelária e um secretário municipal de Bento Gonçalves. Já em Sapiranga, três pessoas estariam envolvidas na fraude. Em Santana do Livramento, segundo o promotor de Justiça Manoel Antunes, do 5º Núcleo Regional do GAECO, o contrato foi suspenso, mesmo assim, buscas são realizadas para obter os documentos relacionados ao edital.



Já em Rio Grande, é realizada a Operação Migração, que investiga fraudes licitatórias com manipulação de licitações e direcionamento de contratações emergenciais, envolvendo empreendimento especializado em cessão de uso (locação) de sistemas de gestão pública em plataforma web para diversos setores da administração municipal.



A Procuradoria da Função Penal Originária (PFPO) cumpriu mandados de busca e apreensão nas instalações do Poder Executivo de Rio Grande, bem como nas residências de investigados, onde foram arrecadados documentos e equipamentos eletrônicos. As ordens foram expedidas pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



Constam como investigados agentes públicos e particulares envolvidos nas licitações e negociações suspeitas.