Dívida do RS será tema da audiência pública nesta quarta-feira

A dívida pública do Rio Grande do Sul e a possibilidade de rediscussão do acordo com o governo federal serão debatidas em audiência pública nesta quarta-feira (08), no plenarinho da Assembleia Legislativa às 11h. A proposição é do presidente da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, deputado Gustavo Victorino (Republicanos).

LEIA TAMBÉM: Eduardo Leite diz que limitação do ICMS impediu cumprimento de RRF por Estados



Conforme o parlamentar, o objetivo é abrir um espaço de diálogo entre os representantes da população e especialistas para uma análise detalhada da situação financeira do Estado, e buscar soluções que beneficiem os gaúchos.





O Rio Grande do Sul, que aderiu ao Regime de Recuperação Fiscal, soma uma dívida com a União estimada hoje em mais de R$ 92 bilhões, valor que leva o próprio governo do estado a admitir um cenário fiscal insustentável.





Convidados para a reunião





Para a reunião, estão convidados os representantes da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), Tribunal de Contas do Estado (TCE), Ministério Público (MP-RS) Associação de Juízes do Rio Grande do Sul (AJURIS), Procuradoria Geral do Estado (PGE), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS), Federação dos Contadores e Técnicos em Contabilidade (Fecontabil).