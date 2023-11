Vereador cassado, Bobadra aperece em homenagens pelos 250 anos da Câmara de Porto Alegre

A presença do vereador cassado Alexandre Bobadra (PL) chamou a atenção de quem acompanhava a sessão plenária da Capital. Nesta segunda-feira (6), a Câmara Municipal de Porto Alegre realizou a entrega do Troféu Câmara 250 Anos, em que cada parlamentar podia indicar uma pessoa ou entidade para ser homenageada.

A escolha de personalidades ocorreu antes da perda de mandato do ex-vereador, cassado no final de agosto deste ano. A homenagem de Bobadra foi destinada a Ruy Almeida Irigaray, produtor agrícola da região Sul do RS. O homenageado é o pai de Ruy Santiago Irigaray (União Brasil), ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS e que teve o mandato de deputado estadual cassado em março de 2022.

Na entrega do prêmio, a organização da Câmara havia previsto que o presidente da casa legislativa, Hamilton Sossmeier (PTB), fizesse a entrega da distinção. Bobadra, no entanto, ocupou a área onde ocorria o ato e participou da entrega junto de Sossemeier.

Entre personalidades, políticos e entidades homenageados figuram pessoas como o ex-governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, os ex-vereadores Reginaldo Pujol, Paulinho Motorista e os ex-deputados Jussara Cony e Raul Carrion.

O presidente da Câmara destacou a importância de homenagear aqueles que contribuíram para o legislativo da Capital. “Para além de um troféu e de um diploma, esta homenagem expressa consigo a importância da sociedade civil, dos agentes políticos, comunitários e empresariais no processo de construção e consolidação da nossa democracia”, apontou Sossmeier.