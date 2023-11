O líder do governo no Congresso, senador pelo Amapá, Randolfe Rodrigues, confirmou que a meta continua sendo déficit zero. "Nós continuamos trabalhando com a meta de déficit zero, essa é a orientação da equipe econômica." No entendimento do líder do governo, "o que o presidente Lula disse é que entendia que teríamos dificuldades para tanto".

Responsabilidade do Congresso

O senador acentuou: "temos um conjunto de matérias que estão lá no Congresso Nacional. A esta altura é trabalhar para alcançar essa meta, uma responsabilidade, muito mais do Congresso Nacional do que do próprio governo", alertou Randolfe Rodrigues.

MP das subvenções

O senador entende que a própria Medida Provisória (MP) das subvenções aprovada pelo Congresso, pode representar uma receita de R$ 25 bilhões para os cofres da União. Randolfe Rodrigues argumenta: "Nós temos o PL dos fundos exclusivos, offshore, que representará uma receita de R$ 20 bilhões; temos um projeto de lei sobre os juros de capital próprio, que representará uma receita de R$ 10 bilhões; e temos no âmbito da própria LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), a revisão do período do cálculo do IPCA, que pode representar algo em torno de R$ 30 bilhões a R$ 40 bilhões", assinalou o líder do governo no Congresso.

Meta factível de alcançar

Para o senador Randolfe Rodrigues, "diante desse cenário, é uma meta factível de ser alcançada. Nós recebemos a devastação orçamentária da União, com a projeção de déficit para este ano de R$ 240 bilhões, já vamos entregar com déficit menor".

Sem novas despesas

"A meta não representa um centavo a mais de despesa, porque a despesa está condicionada ao arcabouço", explica o senador do Amapá. "O que a meta impacta é na receita, o que está sendo debatido é quanto poderá ser contingenciado ano que vem, ou não", concluiu Randolfe Rodrigues.

Reedição dos governos do PT

Contrariando Randolfe Rodrigues (esq. na foto), o senador do PL do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho (dir. na foto), líder da oposição no Senado, não acredita que o governo consiga alcançar o déficit zero. "O que nós estamos assistindo é a reedição do que ocorreu nos outros governos do PT, quando em 2015 e 2016 houve um déficit primário em torno de 2% negativos. É a maior recessão que nós tivemos na nossa história desde 1948", argumenta.

Aparelhamento da máquina pública

Para Rogério Marinho, "todos os elementos estão aí, o aparelhamento da máquina pública, dos bancos, dos fundos de pensão, a forma irresponsável que o governo gasta sem se preocupar em fazer o dever de casa em despesas, sem avaliar a qualidade das ações que o governo empreende".

Reforma administrativa

"Não se fala em reforma administrativa, se fala em aumento de impostos para financiar esta farra que está estabelecida", dispara o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho.