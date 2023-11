Vereador de Fazenda VilNova, no Vale do Taquari, critica cachorros na rua: 'Pode matar'

O vereador Léo Mota (PDT-RS), de Fazenda Vilanova, no Vale do Taquari, criticou a presença de animais de rua da cidade e disse que eles poderiam ser mortos. A declaração foi feita no dia 9 de outubro em uma sessão da Câmara de Vereadores da cidade, localizada a 90 km de Porto Alegre, mas só repercutiu nas redes sociais nos últimos dias.



Durante o início da sessão, o vereador, que está no quarto mandato, relatou que um motociclista sofreu um acidente por desviar de um cachorro e afirmou que a cidade estava com animais "por todo lado" por conta de "algumas pessoas irresponsáveis que colocam comida na rua" e criam "bandos" de cães.



O parlamentar disse que se um cachorro seu saísse da sua casa e entrasse na casa de uma outra pessoa, o animal poderia ser morto e o vizinho ainda seria parabenizado. "Gente, quem quer ter um cachorro, tem que ter em casa, preso no pátio e amarrado. Eu, na casa da minha mãe, nós temos quatro. Se sair do pátio e incomodar o vizinho, pode matar e eu parabenizo quem matou. Tem que ser em casa", afirmou Mota.





Ao Estadão, Léo Mota disse que a sua declaração foi mal interpretada e que, durante o pronunciamento, não estava falando de cachorros abandonados, e sim de animais com tutores que são soltos nas ruas de Fazenda Vilanova. Segundo o parlamentar, esses cães entram em propriedades e mordem os moradores da cidade.



"A minha fala foi dizendo: se um cachorro meu ir à propriedade do vizinho e matar os bichos do vizinho e o vizinho matar o meu cachorro, eu não vou ficar inimigo do vizinho por isso. Na realidade, quem tem a obrigação de cuidar do cachorro sou eu", disse.



O parlamentar disse que não incentiva o crime de violência contra os animais e que os críticos da sua declaração não entendem a situação de Fazenda Vilanova. Ele defendeu que os cachorros com tutores devem ficar presos dentro das casas para que não circulem pelas ruas do município.



Mota afirmou também que está recebendo ataques e ameaças nas redes sociais após a repercussão da sessão e que entrará, em breve, com ações na Justiça.





Deputados federais pedem apuração do caso ao Ministério Público



Nesta terça-feira (31), após a repercussão da sessão municipal, os deputados federais Fred Costa (Republicanos-MG) e Delegado Bruno Lima (PP-SP) entraram com um ofício denunciando uma apologia ao crime de maus-tratos de animais por parte de Mota no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Os parlamentares cobraram que as autoridades gaúchas apurassem a declaração do vereador.



'Absurdo um vereador que deveria usar sua função para ajudar a população e toda forma de vida, usar a fala para prejudicar os animais! Eu e o delegado Bruno não deixaremos impune, estamos pedindo a cassação dele", disse Fred Costa ao Estadão.



Nesta quarta-feira (1), a Câmara de Vereadores de Fazenda Vilanova publicou uma nota oficial dizendo que "não compactua e não comunga de ideias e ações que atinjam os direitos constitucionais, em especial o direito à vida de qualquer espécie".



"Palavras que invoquem maus tratos, violência ou ações de barbárie contra animais foram, são e serão sempre objeto de repulsa da Casa do Povo, hoje e sempre", complementou o legislativo municipal.

Leia a íntegra da nota da Câmara de Vereadores de Fazenda Vilanova:

"A Câmara Municipal de Fazenda Vilanova vem, por meio desta nota, esclarecer sobre os fatos que geraram repercussão a partir do pronunciamento do Vereador Leo Motta, na sessão plenária do dia 09 de outubro de 2023.



O Poder Legislativo de Fazenda Vilanova respeita o direito de expressão e a inviolabilidade material de que gozam os Parlamentares, mas não compactua e não comunga de ideias e ações que atinjam o conjunto de direitos constitucionais, dentre eles e em especial o direito a vida de qualquer espécie.



Palavras que invoquem maus tratos, violência ou ações de barbárie contra animais foram, são e serão sempre objeto de repulsa da Casa do Povo, hoje e sempre.



Essa manifestação da Casa Legislativa não retira direito de cidadão algum de manifestar-se, na forma institucional e regimental, através de nossos canais institucionais de comunicação (e-mail

Ainda esclarecemos que nenhum comentário realizado nas redes sociais desta Casa Legislativa foi excluído, visto que respeitamos a opinião de todas as pessoas. Essa manifestação da Casa Legislativa não retira direito de cidadão algum de manifestar-se, na forma institucional e regimental, através de nossos canais institucionais de comunicação (e-mail [email protected] e/ou ouvidoria https://www.camarafazendavilanova.rs.gov.br/fale-conosco), contra o fato em si se valendo das ferramentas legais colocadas à disposição de toda e qualquer pessoa para de maneira ordeira e identificada apresentar sua narrativa e visão dos fatos, cabendo as esferas de cada Poder analisar os atos que lhe competem, dentro de seu alcance que a Carta Magna lhes confere para a tomada de ações.Ainda esclarecemos que nenhum comentário realizado nas redes sociais desta Casa Legislativa foi excluído, visto que respeitamos a opinião de todas as pessoas.



Fazenda Vilanova/RS, 01 de novembro de 2023.

João Batista Fernandes da Silva

Presidente da Câmara de Vereadores de Fazenda Vilanova"