Câmara de Porto Alegre aprova Memorial para vítimas do Covid-19

Proposto pelo vereador Aldacir Oliboni (PT), a Câmara de Porto Alegre aprovou o projeto de lei que institui o Memorial às Vítimas da Covid-19 no município. A votação ocorreu na sessão ordinária desta quarta-feira (1).

• LEIA TAMBÉM: Adeli Sell assume vaga de vereador na Câmara de Porto Alegre

Segundo a proposta, o Memorial conterá o nome de todas as vítimas da Covid-19 do município, com a localização sendo definida por meio de audiência pública em conjunto entre a Prefeitura e os familiares das vítimas. A construção do Memorial será financiada por doações de pessoas jurídicas e pessoas físicas.



O vereador Oliboni comentou sobre a motivação da homenagem: "Ao apresentarmos esta proposição, o fazemos em memória às vítimas da maior pandemia já vivenciada, que tem efeitos dramáticos em Porto Alegre. A sociedade tem o direito de lembrar e homenagear entes queridos e amigos que perderam suas vidas repentinamente num período tão curto."

O projeto é similar a portaria publicada também nesta quarta-feira pelo do Ministério da Saúde, que institui o Memorial da Pandemia de Covid-19, no Centro Cultural do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro. A proposição sugere que o local seja destinado à memória e reflexão sobre causas, consequências, enfrentamento e superação da pandemia, na perspectiva de estabelecer novos parâmetros e protocolos científicos de atuação do Estado brasileiro em situações de risco sanitário similar.