Sindicato pede que Comissão de Ética da Câmara de Porto Alegre investigue suposta agressão a jornalista

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul (Sindjors) mobilizou a solicitação junto a outras entidades sindicais e movimentos sociais. Além da presidente do SindJors, Laura Santos Rocha, estiveram presentes na solicitação: Ademir Wiederkehr, representante do Comitê Gaúcho do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação ( FNDC ); Amarildo Cenci, presidente da Central Única dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul ( CUT-RS ) e José Nunes, diretor regional da Federação Nacional dos Jornalistas ( Fenaj ). A presidente do Sindjors demonstrou indignação sobre o incidente: "Não podemos tolerar qualquer tipo de agressão , que acaba fazendo com que a nossa democracia e a nossa profissão sejam atacadas. De maneira alguma este episódio de violência será aceito pelo Sindjors”. O Sindicato informou por meio de nota, que o presidente da Câmara, Hamilton Sossmeier (PTB) , recebeu o documento e prometeu levá-lo para apreciação da Mesa Diretora.

Relembre o caso

Durante uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores, no dia 9 de outubro, ocorreu um desentendimento entre o vereador Jonas Reis e os parlamentares Idenir Cecchim (MDB), líder do governo na Câmara, e Comandante Nádia (PP).



Cecchim estaria sendo gravado pelo assessor de comunicação do petista, o que o teria deixado incomodado, afastando com as mãos o celular que era utilizado para a gravação. Mesmo com a ação do vereador, o assessor teria seguido gravando, o que deixou Cecchim ainda mais desconfortável, tanto que acabou levantando da cadeira e se deslocando até o assessor. A vereadora Comandante Nádia teria dado um tapa no celular do assessor para afastá-lo.



Na situação, o que teria inflamado os ânimos do vereador Jonas aconteceu após Cecchim chegar até o assessor. Supostamente, Idenir Cecchim teria apontado o dedo em riste na direção do funcionário de Jonas, além de cutucar o peito e empurrar o servidor, segundo relatos dos observadores.