Haddad reúne-se com Lula e participa de encontro de grupo do 'Conselhão'

Agência Estado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem dois compromissos nesta segunda-feira (30), com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto. Pela manhã, Haddad terá reunião com o Lula, que ainda contará com a presença da secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior. O encontro está previsto para as 9 horas.À tarde, o ministro será um dos participantes de reunião com o Grupo de Trabalho de Crédito e Investimento do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão, que será liderada por Lula e terá a participação de outros ministros, dentre eles o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. O encontro está marcado para as 15 horas.