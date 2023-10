Fernando Mitre lança livro sobre debates eleitorais desde redemocratização

O jornalista Fernando Mitre lança nesta quinta-feira (26) o livro "Debate na Veia - Nos Bastidores da Tevê, a Democracia no Centro do Jogo", relatando histórias de debates eleitorais televisivos. A obra traz bastidores e momentos dos embates transmitidos pela Band que Mitre organizou e acompanhou desde a redemocratização do país, nos anos 1980.

O lançamento do livro ocorrerá a partir das 18h desta quinta-feira (25) no Teatro Áureo Cruz, no CPP (Centro do Professorado Paulista), avenida da Liberdade, 928, na capital paulista. No local, está prevista uma sessão de autógrafos e uma mesa de debates mediada pelo jornalista Boris Casoy com o diretor de Redação da Folha de S.Paulo, Sérgio Dávila, os jornalistas Luis Nassif e José Nêumanne Pinto, e os professores Loretana Paolieri Pancera e Fernando Schüler.

Mitre divulgou que o livro aborda o contexto brasileiro desde pouco antes do golpe de 1964 e da ditadura militar até o embate entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) nas eleições passadas. Para o autor, a ideia central do livro é a democracia e a necessidade de destacar seu valor ao país.

Dentre algumas histórias estão a quase desistência da participação de Bolsonaro na véspera do primeiro debate do segundo turno, em 2022, assim com o processo de transferência do encontro dos presidenciáveis em 2010 para Belo Horizonte como forma de viabilizar a presença de Dilma Rousseff (PT), José Serra (PSDB) e Marina Silva (à época, no PV).

O antropólogo Roberto Da Matta, que assina o prefácio do livro, afirma que Mitre relembra as situações mais emocionantes e pitorescas dos debates eleitorais, mostrando ainda o aprendizado que obteve na cobertura política diante dos 60 anos de experiência na área. "O livro demonstra a possibilidade tão criteriosamente relembrada por Fernando Mitre de escolher a isenção. Escolha difícil, sem dúvida, opção que neste Brasil de hoje parece impossível, mas que surge em toda a sua integridade moral nos bastidores deste livro."

Nascido em Minas Gerais, Mitre iniciou a carreira no jornal Correio de Minas, em 1963, como repórter. Passou pelo Diário de Minas e o semanário O Binômio, também mineiro. Depois, passou a integrar o paulista Jornal da Tarde, onde se tornou diretor de Redação. Foi convidado para trabalhar na Rede Bandeirantes em 1989, onde está até hoje. Foi o responsável por produzir e organizar o debate da emissora em seu ano de estreia, primeiro na história da TV brasileira entre candidatos à Presidência. Atualmente, é o diretor de jornalismo da Band e já acompanhou mais de 30 embates eleitorais no canal. Fora da Bandeirantes, Mitre também é comentarista político do Jornal da Band e entrevistador do programa Canal Livre.