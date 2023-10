Após 3 meses no Memorial do Legislativo, Parlamento retorna ao Plenário 20 de Setembro

A sessão desta terça-feira (24) foi a última da Assembleia Legislativa a ser realizada no Memorial do Legislativo, a histórica sede original do Parlamento gaúcho. A reforma do Plenário 20 de Setembro está sem sua fase final e os deputados estaduais do Rio Grande do Sul já devem voltar a realizar sessões plenárias no Palácio Farroupilha a partir da próxima terça-feira (31).



Na sessão da última terça (24), deputados descerraram uma placa em homenagem ao período em que o Parlamento retornou às suas origens, no antigo casarão. “Foi um momento único. Depois de mais de meio século, retornamos ao plenário do prédio antigo da AL onde funcionou por mais de 130 anos. É um fato histórico, sim. Queremos registrar para todo o sempre com uma placa e vamos deixar registrado aqui no Memorial esse período que a Assembleia realizou sessões deliberativas durante 90 dias”, disse o presidente do Parlamento, deputado Vilmar Zanchin (MDB).

Sessões voltaram a ocorrer na antiga e primeira sede do Parlamento gaúcho após 56 anos. A última sessão plenária havia sido realizada em 19 de setembro de 1967.



O prédio tem 233 anos e foi a primeira sede do Parlamento. Erguida em 1790, a edificação é a mais antiga de Porto Alegre e a única do século XVIII ainda de pé na cidade. Foi sede da Provedoria (tesouraria) da Real Fazenda, cadeia, sede do Conselho Geral da Província, sede da Assembleia Provincial e da Assembleia Legislativa. Depois de abrigar atividades parlamentares por 132 anos, o Casarão passou a ser o endereço de repartições do Poder Executivo e abriga, hoje, o Memorial do Legislativo.



“Na próxima terça-feira, retornaremos com sessões no Plenário 20 de Setembro. Estamos finalizando os últimos detalhes”, avisou Zanchin.



A reforma no Plenário 20 de Setembro



Foram colocadas novas poltronas antichamas no espaço para atender ao Plano de Prevenção e Proteção de Combate a Incêndio (PPCI). Também houve aumento no número de assentos, passando de 300 para 350 lugares.



Outra etapa da reforma deve ocorrer no recesso parlamentar de janeiro de 2024, quando o carpete do plenário deverá ser substituído. Serão instaladas placas para facilitar a manutenção e troca de peças individuais, caso haja necessidade. O objetivo é que as mudanças não descaracterizem o ambiente, buscando manter o local semelhante ao que é hoje.