Ministros assinam contratos de rodovias gaúchas nesta quarta-feira

Os ministros dos Transportes, Renan Filho (MDB), e da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta (PT), estarão presentes no ato de assinatura de contratos para rodovias gaúchas nesta quarta-feira (25).



Serão assinados o contrato do remanescente de duplicação da BR-116, lote 06, no municípios de Cristal; de reabilitação da ponte Fandango na BR-153, em Cachoeira do Sul; a ordem de serviço para restauração da BR-290/392, no trecho São Gabriel - Caçapava do Sul - Santa Maria; e a ordem de serviço de duplicação da BR-386, no trecho Soledade - Fontoura Xavier, concessionado pela CCR ViaSul.



As assinaturas ocorrem em Brasília às 11h30, no Ministério dos Transportes. O ato terá a presença do governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB), do presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Luciano Orsi (PDT), e de senadores e deputados federais da bancada gaúcha, além dos prefeitos de Santa Maria, São Sepé, São Gabriel, Caçapava do Sul, Soledade, Fontoura Xavier, Santa Margarida do Sul, Vila Nova do Sul, Cachoeira do Sul, Cristal e Camaquã.