Projeto garante direito a intérprete de Libras para gestantes surdas em consultas e no parto

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou projeto de lei que assegura à gestante com deficiência auditiva o direito a fazer-se acompanhar por intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) nas consultas de pré-natal e de puerpério em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Unidades de Pronto Atendimento, bem como durante o acolhimento para o período pré-parto, durante o parto e também até sua liberação pelo corpo médico, nas internações relacionadas à gravidez em todas as instituições de saúde atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A votação ocorreu na última segunda-feira (23).

A proposição é do vereador José Freitas (REP) e tem como objetivo propiciar um canal efetivo de diálogo entre paciente, médicos e enfermeiros, promovendo a inclusão social e acessibilidade também nessas situações. Conforme o parlamentar, desde o pré-natal, o intérprete irá contribuir para que a gestante se sinta mais segura, conseguindo se comunicar com toda a equipe médica. “O adequado atendimento à saúde de pessoas com deficiência necessita levar em consideração a acessibilidade”, apontou Freitas.



O projeto destaca que o direito de ser acompanhada por um intérprete de Libras não exclui o direito ao acompanhamento de familiar. As instituições de saúde poderão disponibilizar seu próprio intérprete de Libras para o atendimento das gestantes, parturientes e puérperas. O Executivo Municipal dará preferência à capacitação de servidores públicos que já integram as unidades de saúde de que trata esta lei, utilizando-se de entidades que tenham comprovadamente competência para ensinar Libras.