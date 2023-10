CPIs da Smed invadem a pauta da sessão na Câmara de Porto Alegre

A vereadora Mari expôs um printscreen da tela de um celular em que, supostamente, consta uma conversa com a servidora Mabel Vieira , que parecia estar desconfortável pelo g abinete do prefeito Sebastião Melo (MDB) ter entrado em contato com ela dias antes da oitiva dela nas CPIs . Mabel foi convidada a participar da gestão da Smed em Porto Alegre, mas é servidora do município de Canoas.

Como a base reagiu

A vereadora Cláudia Araújo (PSD), membro da base do prefeito Sebastião Melo (MDB), compartilhou através do microfone apenas o áudio de um vídeo gravado pela servidora Mabel, que não pode ser compartilhada através do telão devido a alguns problemas técnicos no plenária. No material, Mabel Vieira disse ter passado por um período complexo após o desligamento do cargo que exercia na Smed e que teve momentos que foi tomada por “um impulso de vingança” contra a prefeitura de Porto Alegre, o que teria motivado as mensagens do printscreen.

Após a finalização do áudio, a vereadora Cláudia ainda comunicou que Mabel tinha sentido sua privacidade ferida com a divulgação de vídeos e materiais pessoais dela sem devida permissão.

Idenir Cecchim (MDB), presidente da outra CPI da Smed e líder do governo na câmara, utilizou o tempo de liderança na tribuna para falar sobre a divulgação feita por Mari, dizendo que “algumas pessoas falam apenas o vento ouvir”.