CPIs da Smed ouvem depoimento da ex-secretária adjunta

As Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) que apuram irregularidades na Secretaria Municipal de Educação (Smed) se reuniram na manhã desta segunda-feira (23) para votar requerimentos e para ouvir o depoimento de Claudia Gewehr Pinheiro, ex-secretária-adjunta pedagógica da Smed. A reunião desta semana foi conduzida pela vereadora Mari Pimentel (Novo), presidente de uma das CPIs.

O vereador Mauro Pinheiro (PL), que é relator de ambas comissões, abriu os questionamentos como tem efeito nas outras oitivas, indagando como Claudia chegou ao antigo cargo na Smed. A ex-servidora afirmou que foi convidada pela secretária Sônia da Rosa para integrar a gestão da Smed e que exerceu o cargo de diretora-geral pedagógica. Entre as funções comentadas, Claudia indicou que elaborava pareceres que analisavam se os materiais a serem comprados pela Smed seriam válidos para a rede escolar, e afirmou que não tinha o poder de adquirir os livros.



Questionada por Pinheiro, afirmou ainda que nunca recebeu qualquer tipo de pressão para adquirir materiais. Ela disse que, recentemente, solicitou a sua exoneração da Prefeitura de Porto Alegre para retornar a Canoas, onde possui um cargo há mais de 30 anos. Perguntada pela vereadora Mari sobre a sua assinatura atestando o recebimento de aquisições da Mindlab, Claudia disse não lembrar de ter assinado a entrega dos materiais.



A vereadora Cláudia Araújo (PSD) perguntou se os materiais adquiridos estavam alinhados com o planejamento pedagógico da Smed, o que Claudia confirmou. Sobre os benefícios do investimento em tecnologia educacional, a ex-adjunta da Smed disse que “a defasagem de aprendizagem é muito grande” e afirmou que, no contexto da pandemia, “os dados eram assustadores”, com alunos nos anos finais que ainda não haviam concluído o processo de alfabetização.



Em resposta ao vereador Cláudio Janta (Solidariedade), a testemunha disse que as suas atividades na Smed eram voltadas à implantação e o acompanhamento de programas estruturantes, que tinham como foco a melhora nos índices de ensino, e a unificação da matriz educacional na rede. Perguntada sobre se a sua senha foi utilizada pela servidora Mabel Vieira para assinar documentos em seu nome, Claudia disse não se recordar de que a servidora tenha feito algum despacho com sua assinatura.



A vereadora Biga Pereria (PCdoB) apontou uma discrepância entre a quantidade de livros adquiridos por Porto Alegre (550 mil) e por Canoas (45 mil), ao que a testemunha apontou que o município vizinho teria uma “necessidade diferente”, e afirmou que os materiais adquiridos não foram os mesmos.



Claudia disse que “a definição pedagógica pela aquisição dos materiais” foi assinada por ela, pela equipe pedagógica e pela secretária Sônia. Perguntada por Biga, a testemunha disse que é possível que a servidora Mabel tivesse acessado seus documentos, por meio de seu e-mail, e afirmou não se recordar de que ela tivesse a senha de sua assinatura eletrônica. Aldacir Oliboni (PT) perguntou à testemunha se ela teria certeza que ninguém utilizou a sua senha, ao que Claudia respondeu que não forneceu a senha a ninguém..



Respondendo ao vereador José Freitas (Republicanos), Claudia disse que a Smed vinha realizando investimento em tecnologias e inclusão digital mesmo antes de sua chegada à secretaria, e afirmou que esses “são instrumentos valiosíssimos na aprendizagem” atualmente, e que “muitos avanços estão por vir” na aprendizagem no município.



Mari Pimentel questionou sobre a carga horária de treinamento que os professores tiveram em educação financeira e empreendedorismo em 2022. Claudia afirmou que, por conta dos problemas com a entrega dos livros, não faria sentido fazer a formação sem que os professores tivessem acesso ao material. Ela afirmou que, em 2022, foram realizadas quatro capacitações, e que, no 1º semestre de 2023, foram realizados 13 encontros, no 2º semestre, 21.

Requerimentos

No início da reunião, antes de ouvir a testemunha Claudia, as CPIs debateram e votaram requerimentos. Foram aprovadas as oitivas de cinco novas testemunhas: Giovane Martins Vaz dos Santos (antigo responsável pela Coordenação da Gestão de Recursos e Serviços da Smed), Camila Correa de Souza (ex-chefe de gabinete na Smed). Roberto José Costa Mota Júnior (procurador-chefe na procuradoria setorial da Smed), Lia Bárbara Marques Wilges (servidora pública municipal, lotada originalmente na Smed e atualmente no gabinete do prefeito) e Veronica Ribeiro Almuas (sócia única da empresa Conceitto Comercial, fornecedora de kits de robótica com inexigibilidade de licitação para a Smed).



Foram rejeitados os requerimentos que solicitam acesso a um relatório contendo as visitas e demais compromissos registrados na agenda da ex-secretária Sônia da Rosa enquanto titular da pasta e acesso à cópia de inquéritos da Polícia Federal, um dos quais investigava supostos superfaturamentos em um pregão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.