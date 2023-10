Estados do Sul e Sudeste definem ações para enfrentar eventos extremos

Metas ambientais conjuntas marcaram acordo entre governos dos sete estados do Sul e Sudeste. Governadores sinalizaram para a criação de corredores ecológicos terrestres e costeiro-marinhos e estabelecimento de um plano integrado para o enfrentamento de eventos extremos, sobretudo relativos a chuvas e estiagens.

O foco da 9ª reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) em São Paulo neste sábado (21) foi o Tratado da Mata Atlântica, plano conjunto de metas ambientais que prevê o plantio de 100 milhões de mudas de espécies nativas em ações de reflorestamento nas duas regiões até 2026. O governador gaúcho, Eduardo Leite, participou do encontro.



Segundo nota do site do governo gaúcho, o acordo prevê a restauração do bioma em uma área de 90 mil hectares, equivale a mais de 120 mil campos de futebol.

"Há uma preocupação de alinhar políticas públicas nas diversas frentes, nas questões climáticas, seja na agricultura, seja na saúde, na educação e na infraestrutura. Esse acordo vai dar uma solução importante para a proteção das nossas regiões em relação ao aumento da temperatura”, projetou Leite, segundo o site.



Pelo acordo, as administrações estaduais deverão intensificar a cooperação e o uso da tecnologia na fiscalização ambiental e no combate ao desmatamento ilegal e criar normas autorregulatórias para fomentar o mercado regional de créditos de carbono e reduzir as emissões de gases do efeito estufa.

O segundo documento de cooperação firmado foi a Carta de São Paulo, proposta por 21 Grupos Temáticos (GTs) e 1,5 mil gestores. A carta prevê a construção de políticas para melhoria da qualidade de vida da população, geração de emprego e renda, desenvolvimento sustentável, combate às desigualdades sociais e ambientais e incremento da qualidade dos serviços públicos.