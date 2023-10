Bolsonaro promoveu ‘quebra do pacto federativo’, afirma André Ceciliano

Para o secretário especial de Assuntos Federativos, da Secretaria de Relações Institucionais, André Ceciliano (PT-RS), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL, 2019-2022) teria promovido a “maior quebra do pacto federativo da história”, através das Leis Complementares 192 e 194, de 2022, que limitou a cobrança de ICMS em combustíveis, telecomunicações e energia.



“A gente viu ano passado o governo fazendo loucura por conta da eleição, retirando, de 1 de julho de 2022 a 30 de junho de 2023, R$ 78,2 bilhões dos estados e municípios. Desses, foram R$ 19,5 bilhões que os municípios deixaram de receber. Para mim, foi a maior quebra de pacto federativo da história. Você não pode tirar uma receita de outro ente votando e sancionando contra estados e municípios”, disse Ceciliano, que esteve em Porto Alegre para o evento Caravana Federativa.

Ele afirma que o encontro, que reuniu a Esplanada dos Ministérios a prefeitos de diversas partes do Rio Grande do Sul, “é o verdadeiro pacto federativo, onde a União vem aos estados”.



Questionado sobre a possibilidade de uma revisão no pacto federativo ainda durante o atual governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pauta defendida inclusive pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), co-promotora do evento, comentou que “o pacto federativo é dinâmico”.



“Você vai construindo o pacto federativo a cada dia. O que não pode acontecer é o que aconteceu nos últimos quatro anos, quando não havia diálogo com ninguém”, disparou Ceciliano, em nova crítica ao governo Bolsonaro.