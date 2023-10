Porto Alegre terá programa para auxúlio de mulheres com endometriose

Foi aprovado nesta quarta-feira (18) o projeto de lei que institui o Programa Municipal de Divulgação, Prevenção e Tratamento da Endometriose. A proposta teve autoria da vereadora Cláudia Araújo (PSD). "A paciente com endometriose pode sofrer consequências sérias como a infertilidade e até mesmo vir a óbito", explica a autora.

O programa tem como objetivos informar sobre as principais causas e sintomas da endometriose, disponibilizar e capacitar profissionais da área da saúde para o diagnóstico e o tratamento da doença, realizar exames laboratoriais e de imagem necessários ao diagnóstico por meio do SUS, especialmente a videolaparoscopia para endometriose, e intensificar a realização de cirurgias por meio do SUS.

De acordo com a proposta, as ações do programa incluem realização de campanha informativa com divulgação em mídias de ampla veiculação, confecção de cartilhas explicativas e de cartazes, vídeos sobre terapias adequadas, para serem apresentados em palestras e cursos de capacitação de profissionais da saúde, cursos de atualização e reciclagem sobre a endometriose voltados aos profissionais da rede pública de saúde; e disponibilização de equipamentos necessários para a realização de exames com alta precisão em unidades de saúde.

O que é a endometriose



Endometriose é uma doença caracterizada pela presença de endométrio, tecido do revestimento interior do útero, em outros órgãos da pelve que não a cavidade uterina, ou seja, trompas, ovários, intestinos e bexiga.