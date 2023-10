Estado lança edital da 2ª fase do Nenhuma Casa Sem Banheiro

O Programa Nenhuma Casa Sem Banheiro do governo do Estado entrou em nova etapa na segunda-feira, dia 16, quando foi lançado o edital da edição de 2023. A nova fase prevê

R$ 4,6 milhões para construção de módulos sanitários (banheiros completos), cada um no valor de R$ 15 mil, em casas de famílias de baixa renda que não possuem essa estrutura.

O valor deve ser complementado pelos municípios, com contrapartida mínima de 30% do total repassado pelo Estado. As informações são da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária.

Em 2023, foram entregues 55 módulos sanitários em três municípios gaúchos: Canoas (36), Rio Pardo (9) e Venâncio Aires (10). Com o orçamento destinado pelo governo estadual nesta edição, podem ser construídos 306 módulos sanitários nos municípios conveniados. O prazo de vigência do convênio será de 12 meses.