CPIs da Smed ouve ex-secretário adjunto da Smed

Na manhã desta segunda-feira (16), as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) destinadas a investigar compras e contratos na Secretaria Municipal de Educação (Smed) realizaram a oitiva com o ex-secretário adjunto de Educação Mário de Lima. A sessão dessa vez foi presidida por Idenir Cecchim (MDB), que é responsável por uma das comissões.

O vereador Mauro Pinheiro (PL), que é o relator de ambas CPIs, pediu para que a testemunha comentasse como chegou à Smed. Lima contou que trabalhava na Secretaria Municipal da Fazenda (SMF), no governo Nelson Marchezan (PSDB), até ser indicado em setembro de 2021 pelo secretário Rodrigo Fantinel para a Smed. A área de atuação era orçamentária e no regramento das verbas extras. Lima falou que não tem relação com a Prefeitura de Porto Alegre.

Pinheiro fez a pergunta mais constante entre as oitivas, questionando sobre como era feita a escolha de fornecedores dos materiais. Lima falou sobre um novo fluxo de atas para registro de preços, que foi determinado em reunião que ele afirmou não estar presente. No momento em questão, foi definido que os processos de compras não passariam pelo então adjunto, que a área técnica e pedagógica que solicitavam as demandas, que passavam para a secretária na ocasião, Sônia da Rosa, e depois para direção financeira. O interrogado apontou também a Ordem de serviço 02/2022, que proibia os secretários-adjuntos de efetuarem compras acima de R$ 50 mil.



A vereadora Mari Pimentel (Novo) mostrou uma conversa de WhatsApp que seria da ex-servidora do gabinete da ex-secretária Sônia da Rosa, Mabel Vieira, com Lima sobre o processo da compra de itens da empresa Edulab, na data de 29 de novembro de 2022. “Ela afirmou para o senhor que essa ‘compra tem que sair este ano, pois é dos caras’. Quem são os caras?”, questionou a vereadora. Lima disse que desconhecia aquela conversa.

Pegas de surpresa, as vereadoras Comandante Nádia (PP) e Fernanda Barth (PL) apontaram que a obtenção de tal conversa era ilegal, e o vereador Cecchim declarou que era uma forma de coação à testemunha. A vereadora Mari solicitou que a conversa fosse anexada aos autos da CPI e mostrou um áudio da servidora Mabel que dizia que as decisões eram feitas ou barradas por um determinado gabinete e quis saber qual gabinete era esse. “Eu não tinha nem poder institucional nem político para tomar algum tipo de decisão”, respondeu Lima.



O relator mostrou documentos juntados ao SEI da CPI, em que constava um vídeo da ex-servidora Mabel dizendo que estava com raiva de membros do governo em razão de uma demissão abrupta e que queria um tipo de vingança. Ela também disse que alguns áudios seus foram manipulados e estavam sendo usados de forma não autorizada.

A vereadora Biga Pereira (PCdoB) mencionou uma auditoria interna que apontou irregularidades nas compras da Smed, sendo desejável a instauração de uma sindicância e qual era a visão da testemunha enquanto secretário-adjunto. Novamente, Lima disse que “os processos não passavam por mim, eles transitavam pela Secretaria”, e que, posteriormente, ele mesmo solicitou a abertura de uma sindicância para apurar a distribuição e armazenamento de materiais.



O vereador Aldacir Oliboni (PT) perguntou quem tomava as decisões na Secretaria de Educação e Lima declarou que é o titular da pasta, mas ponderou que as compras têm que ter um embasamento para tomar essa decisão. O parlamentar também questionou se Lima temia investigações sobre a gestão que participou e por que ele procurou o vice-prefeito, Ricardo Gomes. “Eu não procurei o vice-prefeito em nenhuma situação, nem durante o governo e nem depois, quando não fazia mais parte dele”, afirmou. Quanto à última pergunta, ele disse que estava à disposição para prestar os esclarecimentos em qualquer esfera e isso era inerente a quem exercia algum cargo ou função pública.



O vereador Roberto Robaina (PSOL) questionou quantas reuniões Lima fez com o vereador Pablo Melo (MDB), que é filho do prefeito Sebastião Melo (MDB), e o empresário Jailson (que forneceu materiais em compras da Smed). “O contato que eu tive com o senhor Jailson foi no depósito da La Plata e depois num evento no Paço Municipal”, declarou. Lima também disse que nunca atendia diretamente fornecedores.



A vereadora Fernanda Barth quis saber o motivo do cancelamento do processo licitatório das telas interativas. Lima apontou que o cronograma de execução das telas ultrapassava o orçamento de 2022, e que em 2023 poderiam ter problemas com relação à compra dessas telas, então a Secretaria optou por cancelar a licitação.



No encerramento, Cecchim avisou que a próxima reunião da CPI será na segunda-feira (23), às 9h, para serem votados requerimentos dos membros das comissões.