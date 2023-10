MDB se despede do deputado constituinte Ivo Lech

Em nota divulgada, o MDB-RS comunica o falecimento do ex-deputado federal constituinte Ivo Lech, ocorrido nesta quinta-feira, 12 de outubro. Emedebista histórico de Canoas, Lech tinha 75 anos e estava internado no Hospital Nossa Senhora das Graças, onde tratava um quadro de infecção.Sua trajetória política iniciou como vereador em Canoas no ano de 1983. Em 1987, como deputado federal constituinte, presidiu a Subcomissão de Minorias no Congresso Nacional, assegurando direitos aos índios, negros, pessoas com deficiência e LGBTs.Tempos mais tarde, de 1999 a 2003, foi presidente do MDB de Canoas, período em que coordenou uma das campanhas eleitorais mais vitoriosas do partido na cidade, elegendo seis vereadores para a Câmara Municipal. Na esfera partidária, o canoense também foi membro do Diretório Estadual do partido no Rio Grande do Sul.O velório ocorre a partir das 10h desta sexta-feira, 13 de outubro, na Capela 06 do Cemitério São Vicente (Avenida Santos Ferreira, 3721), em Canoas. A cerimônia de despedida está marcada para às 14h, no mesmo local. Ivo Lech deixa a esposa Susi Cristina Carmona.