Conflito Israel-Palestina acaba em processo ético

O conflito que já dura décdas entre povos e nações palestinas e israelenses ganhou um novo e triste capítulo a partir da madrugada do último sábado, quando o Hamas, grupo paramilitar islâmico que se concentra na Faixa de Gaza, realizou um ataque contra o Estado de Israel, deixando milhares de mortos, incluindo brasileiros, entre os quais o porto-alegrense Ranani Glazer.

A guerra que ganha mais uma etapa no Oriente Médio repercutiu na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, onde, na última terça-feira, diversos deputados estaduais gaúchos se posicionaram em relação ao tema, suas origens e desdobramentos. Um dos posicionamentos mais fortes foi o da deputada Luciana Genro (PSOL), que pediu dois tempos de lideranças e discursou na tribuna do Parlamento por cerca de 10 minutos - uma fala que agora gera um processo na Comissão de Ética contra ela.

A representação foi assinada pelos deputados Felipe Camozzato (Novo), Guilherme Pasin (PP), Rodrigo Lorenzoni (PL), Capitão Martim (REP), Adriana Lara (PL) e Claudio Branchieri (Pode). Os deputados acusam Luciana de ter se pronunciado de forma "racista, xenófobo e antissemita". Luciana subiu à tribuna do Memorial do Legislativo para condenar o que conisdera um regime de apartheid promovido pelo Estado de Israel contra a Palestina. Ela inicia sua fala classificando a ofensiva do Hamas como atentado terrorista.

Após, cobra solidariedade de seus colegas também ao povo palestino. "Eu não vi ninguém se chocar com os crimes cometidos por Israel. Será que as vidas palestinas valem menos que as vidas judias? (...) Os palestinos querem paz, mas o governo de Israel não oferece nenhuma chance de paz", afirmou.

Neste pronunciamento, os parlamentares destacam duas sentenças. Em certo momento, Luciana disse aos deputados que os judeus são uma "comunidade poderosa, muito mais poderosa que a comunidade palestina no Brasil e, especialmente, aqui no Rio Grande do Sul". Ela finaliza o discurso afirmando que seus colegas parlamentares, ou parte deles, "estão chancelando o genocídio do povo palestido" - outra frase incluída da representação à Comissão de Ética da Assembleia.

Outro destaque da representação é uma publicação feita no X, antigo Twitter, em que Luciana afirma "tratar a resitência palestina como terrorismo seria equivalente a tratar da mesma forma o levante dos judeus contra os nazistas em Varsóvia". Em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, uma revolta do povo judeu insurgiu-se contra o controle nazista na capital da Polônia. A resistência, que aguardava o avanço das tropas soviéticas ao leste, durou 63 dias até a rendição ao exército de Adolf Hitler.

Para Luciana, "alinhar-se à luta palestina não significa se alinhar ao Hamas ou defender seus atos, mas também não significa a brutal repressão e o genocídio que Israel promove."

A deputada precisará se defender contra um processo que aponta quebra de decoro: "A quebra de decoro parlamentar resulta, em tese, na perda do mandato parlamentar. Quanto à violação ao art. 32 do Código de Ética, tem-se que o exercício do direito de fala de modo racista ou xenófobo constitui, de maneira nítida, abuso das prerrogativas asseguradas a membro da Assembleia Legislativa. De todo modo, não é o objetivo desta representação fazer a capitulação das condutas, mas apenas demonstrar que o Código de Ética as considera inequivocamente "quebra do decoro parlamentar". Por isso, requer-se a Vossa Excelência a instauração do processo disciplinar contra a deputada Luciana Genro", afirma a representação.

O Corregedor da Comissão de Ética, deputado Carlos Búrigo (MDB), deve analisar a representação e decide se a comissão acatará ou não a denúncia. Em caso de aceite, será formada uma comissão processante composta por três deputados, que irá produzir um relatório após análise e escuta das partes.