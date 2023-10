Deputados confirmam calamidade em 79 cidades atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul reconheceu a ocorrência de estado de calamidade pública em 79 municípios gaúchos atingidos por enchentes. Por solicitação do Palácio Piratini, o estado de calamidade tem efeito até o final de 2024.

Fica reconhecida, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho de que trata o art. 9.º da Lei Complementar Federal n.º 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a ocorrência do estado de calamidade pública em decorrência dos eventos climáticos de chuvas intensas, afirma o parágrafo único do projeto, protocolado pela Mesa Diretora. A proposta foi aprovada por unanimidade.

Segundo a justificativa, o objetivo do estado de calamidade busca viabilizar o funcionamento do Estado e atenuar os efeitos negativos para a economia gaúcha, uma vez que tal reconhecimento acarreta nas dispensas anteriormente citadas.

Estão inclusos no projeto aprovado as cidades de Caxias do Sul; Coqueiros do Sul; Cachoeira do Sul; Palmeira das Missões; Boa Vista das Missões; Passo Fundo; Sarandi; Getúlio Vargas; Lajeado do Bugre; Santo Expedito do Sul; Mato Castelhano; Erechim; Santa Maria; Ibiraiaras; Nova Bassano; São Jorge; Bento Gonçalves; Protásio Alves; Marau; Casca; Estação; André da Rocha; Vacaria; Cruz Alta; Chapada; Montauri; Santo Antônio do Palma; Água Santa; Nova Araçá; Campestre da Serra; Carlos Barbosa; Camargo; Panambi; São Domingos do Sul; Sagrada Família; Paraí; Jacuizinho; Lagoão; Santo Ângelo; e Boa Vista do Buricá.

Além dos municípios de Sede Nova; Eugênio de Castro; Santo Cristo; Farroupilha; São Sebastião do Caí; Jaguari; Ciríaco; Sertão; Muliterno; Candelária; Lajeado; David Canabarro; Estrela; Arroio do Meio; Montenegro; Novo Hamburgo; Encantado; Muçum; Roca Sales; Colinas; Imigrantes; Santa Tereza; Sapiranga; Cachoeirinha; Vanini; Nova Roma do Sul; Serafina Corrêa; Bom Retiro do Sul; Cotiporã; São Nicolau; Cruzeiro do Sul; Bom Jesus; Ipê; Espumoso; Charqueadas; Coxilha; Taquari; Itapuca; e São Jerônimo.

Os deputados estaduais também aprovaram a indicação do governador Eduardo Leite (PSDB) para seis diretorias do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Serão diretores do Banrisul: Carlos Aluisio Vaz Malafaia, Elizabete Rejane Sodré Tavares, Gaspar Saikoski, Ivanor Antônio Duranti, Luiz Gonzaga Veras Mota e Marcia Adriana Celestino.

LEIA TAMBÉM: Deputados sabatinam seis nomes indicados a diretorias do Banrisul