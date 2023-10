Câmara de Poro Alegre aprova a criação do Programa de Proteção ao Idoso

O projeto de lei que cria o Programa de Proteção à Pessoa Idosa – Rede Prata no município de Porto Alegre foi aprovado na sessão ordinária da Câmara Municipal na tarde desta segunda-feira (9). A proposição é de autoria do vereador Alvoni Medina (REP).

O Programa de Proteção à Pessoa Idosa – Rede Prata deve efetivar a proteção do idoso por meio da prestação de atendimento especial a suas demandas, além de possibilitar o atendimento imediato ao idoso vítima de violência ou em situação de vulnerabilidade social e promover o trabalho conjunto de entes municipais e estaduais em prol do idoso. De acordo com a proposta, o programa deverá atuar de forma ininterrupta 24 horas por dia.



Cada órgão municipal deverá indicar para o programa um representante que atuará como ponto focal, em rede, no atendimento de demandas relativas ao idoso que chegarem a seu conhecimento. A Câmara indicará um vereador, preferencialmente com conhecimento ou proximidade com o tema do idoso, como seu representante. Entre os outros órgãos que também devem integrar o programa, estão Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Polícia Civil e Brigada Militar.



"É importante ressaltar que hoje não há no município de Porto Alegre uma referência para atendimento de denúncias diversas, com posterior acompanhamento, por nenhum dos órgãos envolvidos. De fato, Porto Alegre já conta com atendimento a denúncias através do Centro de Referência em Direitos Humanos, na Secretaria de Desenvolvimento Social, porém, carece de acompanhamento através de uma rede que se comunique, através de pontos focais, que deem andamento às demandas propostas", comentou o autor do projeto.