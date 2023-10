Conflito em Israel faz Lula reunir ministros no Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve ontem seu primeiro compromisso oficial depois da cirurgia pela qual passou para corrigir uma artrose no quadril.

Lula realizou uma reunião por videoconferência com ministros e auxiliares próximos para fazer um balanço das ações do governo em relação ao conflito deflagrado em Israel depois de ataques do Hamas ao país - por exemplo, a retirada de brasileiros do local. Lula ainda está se recuperando do procedimento no Palácio da Alvorada. Ele deve fazer mais reuniões por videoconferência ao longo desta semana.

As informações relacionadas à saúde do presidente Lula vêm sendo tratadas com cuidado especial por seus aliados e equipe, de forma a evitar que se estabeleça uma imagem negativa e de fragilidade do mandatário, de 77 anos.

Mais recentemente, a informação de que os médicos iriam aproveitar a anestesia da operação no quadril para um procedimento simples nas pálpebras só foi confirmada após Lula já ter deixado a mesa de cirurgia.

A Presidência da República informou que sempre agiu com transparência e que todas as informações relevantes sobre a saúde do mandatário são divulgadas. E acrescenta que notas informativas sobre as condições de saúde "são sempre checadas com os médicos envolvidos nos procedimentos".

Até a publicação deste texto, a assessoria de imprensa do Planalto não havia divulgado oficialmente o assunto do encontro. De acordo com a agenda do presidente, participaram do compromisso, às 11h da manhã, os ministros da Defesa, José Múcio Monteiro; da Secretaria-Geral, Márcio Macedo; das da Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Comunicação Social, Paulo Pimenta.