Barroso fala em 'sustos' e afaga Lira e Pacheco

Em meio à queda de braço entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso, a abertura da sessão plenária da corte máxima na tarde desta quinta (5) foi marcada pela exaltação dos líderes dos Três Poderes à Constituição, que completa 35 anos, e um afago do ministro Luís Roberto Barroso aos presidentes do Senado e da Câmara.

Após um prólogo da atriz Fernanda Montenegro - que, em vídeo, leu trechos da lei maior - o vice-presidente da República Geraldo Alckmin (PSB) e os presidentes do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco (PSD) e Arthur Lira (PP), discursaram sobre os avanços da Carta Magna. Os parlamentares enfatizaram o papel do Legislativo e a separação de poderes.

Em resposta, Barroso afirmou que os Poderes vivem em "parceria institucional": "Não existem poderes hegemônicos".

O presidente do STF destacou a simbologia de uma solenidade com a presença da cúpula do Executivo, Legislativo e Judiciário durante a celebração dos 35 anos da Constituição. Em seguida, fez um desagravo a Lira e Pacheco, exaltando os pronunciamentos dos parlamentares quando das eleições e dos atos golpistas do 8 de janeiro.

"Estamos celebrando os 35 anos da Constituição Federal, um período de muitas conquistas e desafios. Entre as conquistas, gosto de lembrar da estabilidade institucional, sempre num motivo de comemoração em um País em que as quebras da legalidade marcaram todo o período republicano. De modo que é impossível exagerar na importância desses 35 anos de democracia e estabilidade que temos vivido, apesar de um susto ou outro."

Barroso lembrou de "vitórias" em matérias de direitos humanos e direitos fundamentais, mas, de outro lado, destacou "desafios importantes" a serem enfrentados no País: a pobreza extrema, com 30% da população em insegurança alimentar; as "desigualdades profundamente injustas" - com menção a um estudo que mostra que "seis pessoas no País possuem a riqueza da metade da população" -; e a violência urbana e o crescente crime organizado.

Segundo o presidente do STF, a Constituição "fez o Executivo voltar a seu tamanho normal, o Legislativo ocupar o espaço que verdadeiramente lhe pertence e produziu uma isenção institucional importante do Judiciário".

"Como eu, o presidente Pacheco e o presidente Lira, estamos em pleno acordo: não existem poderes hegemônicos, nós todos vivemos em parceria institucional, pelo bem do Brasil, como deve ser a vida democrática", frisou.