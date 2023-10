Gaúcho palestrará em evento internacional sobre políticas públicas

Agências

O Instituto Atlantos, entidade que divulga as ideias da liberdade no Rio Grande do Sul, participará do Fórum da Fundação Tholos, que ocorre em Nice, na França, entre os dias 16 e 18 de outubro. O presidente do Atlantos, Leonardo Chagas, será um dos palestrantes do evento, que debaterá questões políticas globais a partir da perspectiva do livre mercado. Conforme Chagas, o foco da sua palestra será o direito do consumidor e a economia brasileira. “Como representante do Atlantos e também do Brasil neste evento, irei compartilhar minha avaliação sobre o atual cenário da liberdade de escolha, bem como seus reflexos para a economia brasileira.” A Fundação Tholos, sediada nos Estados Unidos e fundada em 1985, realiza pesquisas sobre políticas públicas com ênfase particular em impostos, gastos, regulamentação, inovação e direitos à propriedade.