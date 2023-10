Câmara de Porto Alegre aprova diretrizes orçamentárias para 2024

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou na tarde desta quarta-feira (4) o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024, último ano de mandato do Executivo. A proposta prevê receitas e despesas no mesmo patamar de R$ 11,45 bilhões para o próximo ano.

O projeto foi aprovado por 27 votos sim, quatro não e quatro abstenções. Votaram contra apenas os quatro vereadores do PSOL. Se abstiveram vereadores do PT e do PCdoB.

De acordo com a matéria, a projeção da receita corrente líquida é de R$ 8,5 bilhões, enquanto a dívida pública consolidada deve ficar em R$ 2 bilhões. A proposta da LDO 2024 ainda prevê operações de crédito de R$ 548 milhões para investimentos no próximo ano.

A LDO tem o objetivo de fixar as metas e prioridades do governo para o ano que vem e antecipa o envio do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA), que, essa sim, rege as despesas previstas do Executivo. Nela, são expostas as diretrizes para a elaboração da LOA e determina o nível de equilíbrio entre receitas e despesas, prevendo possíveis alterações na legislação tributária do Município, bem como estabelece as regras para as despesas dos poderes municipais.

As diretrizes orçamentárias têm ainda a função de definir as orientações para a alocação dos recursos no orçamento anual, visando à realização das metas e objetivos constantes do Plano Plurianual (PPA), além de instrumento de planejamento. Ela demostra a origem das receitas e a destinação dos recursos, orientando a execução, a gestão orçamentária e financeira equilibradas, as quais serão avaliadas e fiscalizadas pelo Legislativo.

Durante a votação da LDO, os vereadores aprovaram 15 emendas que alteram o texto original protocolado pela prefeitura. O projeto agora retorna para o prefeito Sebastião Melo (MDB), que poderá vetar ou sancionar as emendas e o projeto.

"É uma das votações mais importantes da Câmara de Vereadores. A discussão foi muito acalorada. Houve emendas da oposição e da situação. As possíveis, aceitamos. As do governo, todas aprovadas", afirmou o líder do governo no Parlamento, Idenir Cecchim (MDB).

Questionado se as emendas provocam grande alteração no projeto, negou. "Algumas coisas são mais conceituais. A LDO não estabelece valores do orçamento, é uma diretriz. O que o prefeito Melo não deixa plantar ilusões demagógicas", disse, em resposta a vereadores da oposição que procotolaram emendas para, entre outros temas, prever possibilidade de reajuste aos servidores, repondo perdas inflacionárias a partir de 2017.