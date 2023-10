CPIs da SMED ouvem Sônia da Rosa, ex-secretária da educação de Porto Alegre

Em reunião conjunta das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) destinadas a investigarem supostas irregularidades na Secretaria Municipal de Educação (Smed), realizada nesta segunda-feita (2), foi ouvida a ex-secretária de Educação de Porto Alegre, Sônia da Rosa. A sessão foi presidida pelo vereador Idenir Cecchim (MDB), presidente de uma das comissões. Existe a alternância entre presidentes, ou seja, a sessão da próxima semana será presidida pela vereadora Mari Pimentel (NOVO).

Cecchim pediu para que a convidada fizesse um breve relato de sua atuação na Smed. De forma semelhante, o vereador Mauro Pinheiro (PL), relator das CPIs, solicitou que a ex-secretária abordasse a trajetória no órgão público. “São 32 anos de vida pública, dedicados à educação”, afirmou Sônia, complementando que é professora concursada em Canoas e que já foi secretária de Educação do município, no governo de Jairo Jorge. O vereador José Freitas (REP) também questinou sobre a trajetória de Sônia na Smed de Porto Alegre.



A ex-secretária indicou que, em 2021 não foi investido os 25% – obrigação constitucional de investimento da receita do município em Educação –, então em 2022 se gerou uma oportunidade de investimento, e que cada material, cada equipamento está ligado a um programa da Smed. Pinheiro questionou com relação à quantidade de material comprado, se houve falha na hora de dimensionar o volume da compra, na logística e no armazenamento do mesmo. A depoente reconheceu que houve problemas logísticos com relação aos materiais, mas comentou que 73% deles foram entregues. “A Secretaria tem toda autonomia na escolha dos seus projetos pedagógicos. E não houve qualquer intervenção do Executivo, do prefeito em relação às aquisições que nós fizemos desses materiais”, comentou a convidada.



A vereadora Mari Pimentel (NOVO) lembrou que foi derrubado um projeto estruturado, para a opção de comprar os materiais com ata de registro de preço, tais como as telas interativas com a Edulab, além de jogos, materiais de pracinha, entre outros. Sônia disse que todos os artefatos comprados tinham relação com o projeto de Up Grade Escolar e que toda a tecnologia estava atrelada ao programa. Ela afirmou que a decisão das compras é coletiva, nunca é isolada. “Quem é que decide? É o grupo técnico. E neste corpo técnico que a secretária precisa confiar”, apontou.



A vereadora Comandante Nádia (PP) mostrou uma foto de uma reunião da ex-secretária com um empresário, de nome Maurício Rech, e a vereadora Mari, engatando com a pergunta se o material dele foi comprado sem licitação, o que foi confirmado pela testemunha.



O vereador Claudio Janta (SD) pontuou que algumas aquisições na Secretaria de Educação de Canoas também foram feitas por meio de atas e se essas atas se repetiram nas compras em Porto Alegre. Sônia afirmou que a ata de registro de preço é uma modalidade de compra permitida, oriunda de processo licitatório, e que não foi apontada nenhuma irregularidade pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) em relação a essas aquisições de materiais. “Nós adquirimos na ocasião via ata de registro de preço, o material Aprender Mais que é do SAEB. Esta é a única ata que corresponde”, declarou.



O vereador Roberto Robaina (PSOL) quis saber quem era o responsável por responder ofícios, de autoria do vereador Jonas Reis (PT), que questionavam a base didática, quais os critérios para aquisição dos materiais das empresas Inca e Word, e a Prefeitura retornou com uma publicidade dos próprios fornecedores. Sônia respondeu que a escolha dos materiais foi por critérios pedagógicos. O parlamentar também citou uma auditoria do TCE para apurar se a Prefeitura de São Leopoldo teria direcionado licitação para fornecedora de telas interativas. Em dezembro de 2022, a Secretaria de Educação de Porto Alegre aderiu à ata de registro de preço de São Leopoldo, procedimento conhecido como “carona” por acelerar o gasto público, para comprar 188 telas com preço final de R$ 6 milhões. A ex-secretária disse não saber a respeito.



A vereadora Biga Pereira (PCdoB) perguntou se Alexandre Boerg, conhecido como “Xandão do MDB”, visitava a secretária, assim como se ela passou um pen drive com solicitação de ata de registro de preço para compra de determinados fornecedores e também mostrou um áudio de conversas sobre os supostos pedidos. Sônia alegou que tratava com Alexandre sobre demandas de OP e demandas impositivas da própria Câmara. “Eu desconheço esse áudio, não vou opinar sobre ele e eu não entreguei nenhum pen drive, nem nenhum documento pra nenhum servidor”, comentou Sônia.



O vereador Aldacir Oliboni (PT) questionou se o empresário Jailson Ferreira da Silva tinha acesso ao depósito onde estavam os materiais didáticos e por que pagaram depósitos bem mais caros que outros disponíveis na cidade. “O senhor Jailson acompanhou as entregas como representante das empresas nos depósitos”, afirmou a ex-secretária.

No encaminhamento da reunião ficou definido que na próxima sessão serão votados requerimentos encaminhados pelos vereadores. A reunião será realizada na segunda-feira (9), às 10h, e contará com a oitiva de Michele Schroder, servidora da Prefeitura Municipal de Canoas.