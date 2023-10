Vice-prefeita assume com afastamento de José Otávio Germano do comando de Cachoeira do Sul

Com o afastamento de José Otávio Germano (PP) da prefeitura de Cachoeira do Sul, a vice-prefeita Angela Schumacher Schuh (PP) assumiu o comando do Executivo municipal. Em nota divulgada no site da prefeitura, a atual titular informa que as medidas administrativas estão sendo tomadas para não haver prejuízo à gestão.

Íntegra da nota:

O Município informa a comunidade cachoeirense que está reorganizando o quadro administrativo para manter o serviço público em pleno funcionamento;



Tendo em vista que a Medida Cautelar, comunicada pelo Ofício 123/2023, tramita no Tribunal de Justiça em segredo de justiça, o município não poderá se manifestar sobre o conteúdo das investigações e das decisões;



Todas as decisões judiciais quanto à ocupação de cargos, desempenho de funções, contratações e execuções de contratos administrativos que estão sendo investigados, serão integralmente cumpridas, nos estritos limites de seus termos;





O Município pedirá acesso aos autos do processo, por meio de sua Procuradoria Jurídica, para garantir a segurança jurídica dos atos administrativos que deverão ser praticados pela Administração Pública;





O Município está colaborando com as investigações e com o fornecimento de informações e documentos necessários para o bom andamento do processo judicial;



Assim, o Município reitera o compromisso com a moralidade e com os demais princípios que regem a Administração Pública.





Angela Schumacher Schuh

Prefeita em exercício

Entenda o motivo do afastamento do prefeito:

A Procuradoria da Função Penal Originária, vinculada ao Ministério Público do RS, deflagrou na quinta-feira (28) a Operação Fandango, em Cachoeira do Sul. O objetivo da ação é apurar a ocorrência de delitos licitatórios, corrupção ativa e passiva, concussão, bem como a prática de crimes de responsabilidade. Constam como investigados agentes públicos, privados e empresários envolvidos nas licitações e negociações suspeitas.