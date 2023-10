Lula pode ter alta hospitalar neste domingo

Agência Brasil

As equipes médicas responsáveis pelo cuidado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliam a possibilidade de alta hospitalar, ainda neste domingo (1°). A informação foi divulgada do primeiro boletim médico do dia.Lula está internado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Na sexta-feira (29), ele foi submetido a uma cirurgia para restauração da parte direita do quadril e também a uma blefaroplastia, cirurgia plástica para retirar o excesso de pele das pálpebras.De acordo com o boletim médico, o presidente Lula passou a noite estável e segue em recuperação. "Caminhou, subiu e desceu escadas, com assistência fisioterapêutica", descreve a nota.Integram a equipe médica que acompanham o presidente Roberto Kalil Filho, Ana Helena Germoglio e Giancarlo Cavalli Polesello.Após a alta do hospital, Lula irá ao Palácio da Alvorada, onde continuará com as sessões de fisioterapia e exercícios específicos para reabilitação.O presidente também deve despachar sobre assuntos do governo federal nas próximas semanas, na residência oficial da Presidência da República em Brasília.