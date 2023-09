Gloria Crystal é eleita presidente do PSDB Mulher de Porto Alegre

Em um evento histórico realizado neste sábado (30), no Espaço Convergência da Assembleia Legislativa, Gloria Crystal foi eleita para presidir o PSDB Mulher na capital gaúcha. Com 95 votos contra 64, a chapa Renovação Tucana conquistou a confiança e a esperança de avanços importantes nas lutas femininas.

É a primeira vez que uma mulher trans e negra chega a um cargo com essa dimensão e responsabilidade. Com o apoio de mulheres cisgêneras, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, ela terá dois anos de mandato para trabalhar em pautas já bem definidas.

“Essa é uma conquista enorme, que não é só minha, que não é só das mulheres trans! É de todas nós. E é importantíssima, porque furou a bolha! Estou há quase 40 anos na luta por inclusão e espaço na política para o universo feminino”, disse Gloria pouco após a divulgação do resultado, ainda procurando assimilar a dimensão da conquista.

Natural de Porto Alegre, Gloria tem 58 anos, moradora do bairro São José e ingressou no PSDB em 2017. É a atual diretora-adjunta do Departamento Estadual de Diversidade Sexual da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.

“Queremos mais visibilidade, oportunidade e reconhecimento à nossa capacidade. Haverá obstáculos. O Brasil é machista, preconceituoso e o país que mais mata pessoas dentro desse perfil. Mas isso só faz crescer a relevância dessa eleição e do que o PSDB sinaliza como projeto para o Brasil”, acrescentou.

Para o presidente estadual e tesoureiro nacional do Diversidade Tucana, Dani Morethson, a eleição de Gloria Crystal é um marco na trajetória de lutas do universo feminino discriminado. “É uma vitória do engajamento e do comprometimento com movimentos sociais. Uma vitória do feminino. Uma vitória da política. E da cidadania”.