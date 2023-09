Lula assina MP para liberar crédito a municípios atingidos pelas enchentes no RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou na tarde desta quarta-feira (27) duas Medidas Provisórias (MPs) para agilizar a liberação da linha de crédito de R$ 1 bilhão do BNDES para a recuperação de cidades afetadas pelas fortes chuvas e enchentes no início de setembro no Rio Grande do Sul. A assinatura ocorreu após reunião do presidente Lula com o governador Eduardo Leite em Brasília. Os recursos haviam anunciados pelo governo federal no dia 12 de setembro. No encontro, o governador gaúcho levou uma série de demandas para a reconstrução dos municípios atingidos pelas enchentes desde o início do mês, que causaram mortes e destruição em diversas cidades.