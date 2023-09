Leite leva a Lula demandas para reconstrução de municípios atingidos por enchentes

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) viajou a Brasília nesta quarta-feira (27) para se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e levar demandas do Estado ao governo federal em relação às enchentes que atingem o Rio Grande do Sul.

A pauta foi “tratar da reconstrução dos municípios atingidos pelas inundações do início do mês, além de outras demandas”, disse Leite. “Entreguei ao presidente quatro expedientes com pedidos relacionados a assuntos de interesse do RS, em especial na ajuda às famílias atingidas pelas enchentes e na retomada econômica da região do Vale do Taquari”, escreveu o governador.

LEIA TAMBÉM: Lula diz que governo segue acompanhando situação do RS São quatro as demandas em relação às enchentes. A primeira é a edição de medida provisória para autorizar e regulamentar linhas de crédito específicas para atender às demandas da população atingida, contemplando as regiões que decretaram situação de calamidade e de emergência. O objetivo é garantir carência e acesso ao crédito, renegociação de dívidas e ampliação de limites, além de linhas de crédito diversificadas para as empresas afetadas.

Outra é a regulamentação e liberação de recursos, com vistas a instituir o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. O Palácio Piratini ainda pede a alocação de recursos do Orçamento Geral da União de 2023 para abrigamento temporário das famílias atingidas. A quarta demanda é a inclusão e possível habilitação de todos os municípios gaúchos nos testes pilotos do Cell Broadcast (serviço de alerta). Essa última questão passa pela preocupação do governador em relação aos prognósticos climáticos para os próximos meses. Segundo o governador gaúcho, previsão de grandes volumes de chuva demandarão do Estado e da União articulação de ações permanentes. Durante a audiência, Lula assinou duas medidas provisórias que tratam de auxílio financeiro às vítimas das enchentes. LEIA TAMBÉM: Primeira-dama e ministros visitam nesta quinta (28) Vale do Taquari Leite entregou pedidos relacionados ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), à recomposição do Teto MAC (Assistência Ambulatorial de Médio e Alto Custo/ Complexidade) e ao combate à estiagem. Em relação ao RRF, o Estado pede que a União avalie a possibilidade de ampliar as margens para captação de operações de crédito por parte do Rio Grande do Sul, além de revisar a meta de superávit primário estabelecida na atual legislação do RRF. O governador solicitou uma flexibilização nesse ponto do texto em função da queda de receita provocada, desde o ano passado, a partir das legislações que reduziram alíquotas de ICMS nos estados. "Nossa prioridade neste momento é garantir moradias dignas e emprego para as vítimas da enchente, além da manutenção do funcionamento das empresas afetadas", afirmou Leite.

