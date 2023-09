PF prende homem que fez live sentado na cadeira de Moraes

A Polícia Federal abriu na manhã desta quarta-feira (27), a 17ª etapa da Operação Lesa Pátria e prendeu preventivamente Aildo Lima, investigado por invadir o Supremo Tribunal Federal durante os atos golpistas de 8 de janeiro e fazer uma transmissão ao vivo do levante antidemocrático a partir da cadeira do ministro Alexandre de Moraes.

LEIA TAMBÉM: Precedente de Deltan no CNJ pode abrir caminho para cassação de Moro

O alvo foi capturado em São Paulo, assim como a investigada Basília Batista. Agentes ainda procuram um outro alvo do Distrito Federal. Além disso, cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás. As ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, relator das investigações sobre o 8 de janeiro no STF.

Permanente, a ofensiva apura supostos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Trata-se da primeira fase da ofensiva aberta após a condenação de três acusados como "executores" da intentona antidemocrática - as primeiras condenações da história democrática do País por tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, crimes incluídos no Código Penal em setembro de 2021.